L1 : Pogba à nouveau blessé, son avenir à Monaco en doute

Paul Pogba s'est de nouveau blessé ce mardi 11 août à une cuisse lors du premier jour de stage de Monaco au centre national du football anglais de St George's Park, a-t-on appris auprès du club, ce qui accroit les doutes sur son avenir en Principauté.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Après la victoire à Liverpool (3-2) dimanche 9 août, à laquelle Pogba n'avait pas participé, Filipe Luis avait donné un jour de repos aux 33 joueurs retenus, dont Pogba, pour ce stage organisé au sein du Clairefontaine anglais.

Lors d'une opposition à la reprise de l'entraînement, Pogba, qui effectuait son retour pour les entraînements collectifs après avoir été longtemps contrarié par des gênes régulières au genou droit, s'est à nouveau blessé, à la cuisse gauche cette fois-ci.

Depuis le début de la préparation, le champion du monde 2018 n'a disputé que 45 minutes avec Monaco. C'était la deuxième période contre Saint-Priest, le 18 juillet dernier. Au milieu des jeunes Monégasques de l'équipe réserve, il avait énormément souffert physiquement, même si sa qualité technique le faisait parfois surnager.

Début juillet, en marge de la présentation de l'entraîneur Filipe Luis, Thiago Scuro, le directeur général du club, avait été clair sur la situation de Pogba, 33 ans, qui n'a disputé que six bouts de matches en L1 la saison dernière, pour un total de 115 minutes.

"Avec Paul, c'est une relation très ouverte, très transparente, avait-il expliqué. S'il y a un moment où l'attente du joueur diffère de celle du club, on devra parler et trouver une solution. La performance sportive donnera toutes les réponses dont on a besoin. Il peut partir ou rester", avait-il dit.

Selon différentes sources proches du dossier interrogées par l'AFP, "les attentes du club au sujet de la capacité de Pogba à être opérationnel pour la reprise officielle de la saison n'ont pas évolué, or la situation actuelle montre qu'il en est très loin".

Selon le quotidien Nice-Matin, la direction monégasque aurait même déjà informé le joueur de son intention de mettre un terme à son contrat, qui court jusqu'en juin 2027, avant la fin du mercato et de trouver un arrangement financier avec lui.

Interrogé à ce sujet par l'AFP mardi 11 août, le club n'a pas confirmé.

AFP/VNA/CVN