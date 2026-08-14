Euro d'athlétisme : la Française Marie-Julie Bonnin médaillée de bronze à la perche

La perchiste française Marie-Julie Bonnin a décroché jeudi soir 13 août à Birmingham la médaille de bronze européenne grâce à une barre à 4,70 m franchie à son deuxième essai.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Pourtant mal engagée en début de concours, elle a finalement arraché le podium derrière la Suissesse Angelica Moser (4,80 m) et la Finlandaise Wilma Heltela (4,75 m), et apporte à la France sa 6e médaille de l'Euro-2026.

"Franchement je ne pensais pas être aussi heureuse avec le bronze mais le concours a été si dur que je suis trop fière de moi", a savouré Bonnin. "Je me suis battue à chaque essai, à chaque barre, la médaille a une vraie bonne saveur ce soir!"

Jeudi soir 13 août, Bonnin a démarré poussivement son concours - démarré avec 30 min de retard en raison des bouchons. Elle a franchi au deuxième essai sa première barre à 4,45 m avant de se faire une frayeur à 4,60 m, barre qu'elle a franchie à son ultime essai.

"C'était horrible, c'était horrible", a-t-elle admis. "J'ai fait des erreurs de marque sur le concours qui n'étaient pas habituelles. On a essayé de gérer ça au fur et à mesure, mais j'étais un peu dans le doute à chaque saut", a-t-elle ajouté.

Après avoir franchi 4,70 m et s'être assurée le podium, elle a joué avec les impasses pour tenter de reprendre la tête du concours, en vain.

Derrière elle, Margot Chevrier, de retour en équipe de France deux ans et demi après sa grave blessure à la cheville, termine au pied du podium avec 4,60 m. Bérénice Petit (4,45 m) est 7e.

Bonnin décroche elle sa troisième médaille internationale, sa première en plein air après l'or des Mondiaux-2025 en salle et le bronze à l'Euro le même hiver, après un début d'été pourtant compliqué.

Elle avait effectivement quitté au printemps, quasiment du jour au lendemain, son groupe d'entraînement à Bordeaux pour s'installer à Clermond-Ferrant où elle s'entraîne désormais sous la houlette de Damien Inocencio.

Essuyant les contre-performances en début d'été, elle avait décroché sa qualification pour l'Euro-2026 in extremis, en franchissant 4,60 m aux championnats de France à Albi fin juillet.

"J'ai retrouvé une aisance sur des élans complets, et il y a eu un déclic au niveau technique. Visuellement les gens se rendent compte qu’il y a du progrès”, avait souligné "MJ" avant Birmingham.

AFP/VNA/CVN