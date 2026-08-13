Euro d’athlétisme : Just Kwaou-Mathey médaillé d’argent du 110 m haies

Le Français Just Kwaou-Mathey a décroché mercredi soir 12 août la médaille d'argent du 110 m haies aux Championnats d'Europe de Birmingham, en coupant la ligne en 13 sec 16/100 e , quatre centièmes derrière le Suisse Jason Joseph, vainqueur en 13 sec 12/100 e .

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Photo : AFP/VNA/CVN

Il fait mieux qu'à Munich en 2022, où il avait gagné la médaille de bronze, pour rapporter à la France sa quatrième médaille de l'Euro-2026. Le Polonais Jakub Szymanski complète le podium en 13 sec 26/100e.

"Je suis un peu mitigé... Quand même content parce que le parcours a été long, cette saison, sans parler de 2024", a-t-il rappelé en zone mixte. "La médaille est plus belle qu'à Munich mais j'avoue que je suis venu ici pour une médaille d'or."

Kwaou-Mathey a réussi à arracher la médaille d'argent après une saison pourtant compliquée : en forme cet hiver, il s'est blessé bêtement en se prenant les pieds dans sa valise juste avant les Championnats de France en mars et a été contraint de faire une PRP en avril pour se soigner, ce qui l'a retardé dans sa préparation pour l'été.

"Je n'ai pas pu faire la saison que je voulais. Je voulais commencer tôt les compétitions et je me retrouve à débuter en juin à Rome avec un chrono pas extraordinaire", expliquait avant le début de la compétition le sprinteur de Val-de-Reuil.

Bon an mal an, le chrono est descendu jusqu'à couper la ligne en 13 sec 20/100e aux Championnats de France fin juillet, pas particulièrement étincelant - il a un record en 12.99 - et loin du top mondial, mais suffisant pour arriver à Birmingham avec le meilleur temps des engagés, le niveau européen étant anormalement bas depuis le début de l'été.

Kwaou-Mathey a su profiter de ce contexte pour décrocher une première médaille d'argent, lui qui collectionnait jusque-là les médailles de bronze à l'international (Euro-2022, Euro en salle 2023 et 2025, Mondiaux en salle 2024).

Venu pour l'or, la saison du hurdleur n'est pas terminée.

"Je vais aller chercher d'autres belles choses sur cette fin de saison. Il y a les championnats Ultimates où j'espère être qualifié, des Ligues de Diamant, il y a des points à aller chercher pour le ranking l'année prochaine et un peu d'argent aussi", les primes des championnats Ultimates étant bien plus élevés que sur n'importe quelle autre championnat.

AFP/VNA/CVN