Tendances économiques mondiales et implications politiques pour le Vietnam : analyse et perspectives

La conférence intitulée "Rapport Vietnam 2045 : tendances économiques mondiales et implications politiques pour le Vietnam" vise à explorer plus en détail le contexte économique et géopolitique mondial, en mettant en lumière les changements complexes depuis la crise financière mondiale de 2008-2009. Son objectif est de clarifier les opportunités et les défis pour le Vietnam, en fournissant ainsi des implications stratégiques pour une adaptation appropriée.

Photo : PetroTimes/CVN

Organisée le 21 mai par le Vietnam Institute for Development Strategies (VIDS), relevant du ministère du Plan et de l'Investissement, en collaboration avec la Konrad-Adenauer-Stiftung Vietnam (Allemagne), la conférence a réuni des experts de renom.

S'exprimant lors de l'ouverture de l'événement, le Dr Trân Hông Quang, directeur du VIDS, a souligné que depuis la publication du Rapport Vietnam 2035 jusqu'à aujourd'hui, le contexte mondial a connu des changements significatifs. Les évolutions rapides, complexes et imprévisibles telles que la pandémie de COVID-19, les conflits armés, ainsi que les grandes tendances comme la transformation numérique et la transition écologique, ont profondément remodelé le monde.

"Dans le pays, la position et la force du Vietnam se sont considérablement renforcées. Depuis le XIIIe Congrès du Parti, notre nation a fixé des objectifs de développement ambitieux, tels que devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045 et une économie sans carbone d'ici 2050", ajoute Trân Hông Quang.

Le contexte et la réalité susmentionnés nécessitent que le Vietnam élabore des rapports à la fois actualisés pour tenir compte des nouvelles tendances et des contextes changeants, tout en étant stratégiques et orientés vers le long terme. En réponse à la demande du ministère du Plan et de l'Investissement concernant l'élaboration du rapport Vietnam 2045, le Premier ministre a chargé ledit ministère de présider et de coordonner avec les ministères et les organismes concernés, ainsi que les organisations internationales, pour mener des recherches et rédiger le rapport Vietnam 2045.

Le directeur du VIDS, Trân Hông Quang, a annoncé que dans le cadre de l'élaboration du "Rapport Vietnam 2045", l'Institut des stratégies de développement, en collaboration avec la Konrad-Adenauer-Stiftung Vietnam, avait organisé un atelier intitulé "Rapport Vietnam 2045 : tendances économiques mondiales et implications politiques pour le Vietnam".

Cet atelier visait à approfondir la discussion sur le contexte économique et géopolitique mondial, en tenant compte des changements complexes depuis la crise financière mondiale de 2008-2009. Son objectif était de clarifier les opportunités et les défis pour le Vietnam, en fournissant ainsi des orientations pour des stratégies d'adaptation appropriées.

Photo : VNA/CVN

Présentant brièvement le Rapport Vietnam 2045, le Dr Nguyên Quôc Truong, directeur adjoint du VIDS, a indiqué que celui-ci serait composé de neuf chapitres : le chapitre 1 "Retour sur les parcours de développement" ; le chapitre 2 "Nouveau contexte, nouvelles tendances, nouvelle vision" ; le chapitre 3 "Science et technologie, innovation, transformation numérique : favoriser la croissance, maîtriser la technologie, construire une économie autonome" ; le chapitre 4 "Transformation du secteur manufacturier : améliorer la position dans la chaîne d'approvisionnement et développer le secteur économique privé" ; le chapitre 5 "Transformer l'espace de développement : former des pôles de croissance, développer des infrastructures de connexion" ; le chapitre 6 "Ressources humaines et transition du travail : améliorer les compétences, accroître la productivité et répondre aux exigences des industries émergentes" ; le chapitre 7 "Transition verte, réponse au changement climatique, vers une réduction nette des émissions" ; le chapitre 8 "Transformation sociale : construire une société harmonieuse, démocratique, civilisée et créative" ; le chapitre 9 "Institutions pour le développement : vers des institutions d'économie de marché pleinement intégrées, modernes et adaptées au niveau international".

Le Rapport Vietnam 2045 sera

paru au 3e trimestre de 2025



Il est prévu que le Rapport Vietnam 2045 soit publié au troisième trimestre de 2025. Ce rapport est également considéré comme une "contribution" destinée à alimenter l'élaboration des documents à soumettre au XIVe Congrès en 2026. Parallèlement, il servira de document préparatoire pour l'élaboration de la stratégie décennale de développement socio-économique pour la période 2031-2040.

Selon le Dr Nguyên Quôc Truong, directeur adjoint du VIDS, la croissance du commerce mondial pourrait ralentir à court terme. Toutefois, à moyen terme, le commerce mondial devrait bénéficier de nouveaux moteurs de croissance, grâce à la réduction des coûts.

En explorant les nouvelles tendances de l'économie mondiale et leur impact sur le Vietnam, le Dr. Trân Toàn Thang, chef du Département international au sein du VIDS, a souligné que pour la période 2025-2030 et les perspectives jusqu'en 2045, des tendances géopolitiques volatiles sont prévues. La concurrence stratégique entre les pays continue de s'intensifier. Cette compétition se concentre sur des enjeux tels que le changement climatique, l'environnement, la transition énergétique et la haute technologie pour influencer les partenaires.

Un monde multipolaire

Photo : VNA/CVN

L'impact de la révolution technologique 4.0 accélère la tendance à la formation d'un monde multipolaire. Si la Chine est en pleine ascension et que la Russie conserve sa puissance, l'influence de l'Union européenne (UE), du Japon, de la République de Corée, de l'Inde et de l'Australie demeure limitée. Il est peu probable qu'une nouvelle grande puissance émerge d'ici 2030 ou 2045, basée sur un potentiel scientifique et technologique avancé ainsi que des ajustements économiques et militaires.

Le VIDS estime que ces tendances favoriseront l'augmentation de la part de marché d'exportation du Vietnam vers les marchés américain et chinois. Le Vietnam possède la capacité d'attirer d'importants investissements et soutiens américains dans l'industrie des semi-conducteurs, grâce à sa situation stratégique, à son succès dans l'exportation de produits électroniques et à son potentiel d'approvisionnement en terres rares.

L’équipe en charge de l'élaboration du rapport estime que d'ici 2050, les progrès technologiques façonneront la société, l'économie et le pouvoir des économies du monde entier.

De plus, l'équipe de recherche du VIDS a souligné le risque accru pour le Vietnam de prendre du retard en matière de technologie s'il ne s'adapte pas à la tendance actuelle de développement technologique rapide. Cette adaptation dépend largement des ressources humaines disponibles et de la mise en œuvre de politiques appropriées.

Concernant les tendances de l'emploi et les besoins en ressources humaines à l'avenir, le Dr. Trân Toàn Thang a mis en lumière l'impact perturbateur de la révolution technologique 4.0 sur la structure traditionnelle du marché du travail. On prévoit ainsi que d'ici 2035, la taille de la classe moyenne mondiale pourrait atteindre 2,7 milliards de personnes, soit environ 30% de la population mondiale.

Le Dr. Trân Toàn Thang a également souligné l'émergence de nouveaux modèles économiques tels que l'économie du partage, l'économie numérique, l'économie verte et l'économie circulaire, qui pourraient jouer un rôle crucial dans la transformation des économies.

Cependant, il a noté que la réussite de ces nouveaux modèles dépend de l'intervention gouvernementale à travers des politiques budgétaires adéquates, le soutien ou la réduction des subventions aux activités existantes. En parallèle, il a souligné l'importance de la mise en place des infrastructures nécessaires, des investissements efficaces et d'une étude approfondie du comportement et des perceptions des consommateurs pour ces nouveaux modèles économiques.

Hoàng Lan/CVN