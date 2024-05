Croissance de plusieurs piliers de l'économie nationale au cours des quatre premiers mois

>> L'économie vietnamienne est sur la voie de la reprise

>> L’indice de production industrielle en hausse de 6,18% au 1er trimestre

>> Le Vietnam ambitionne de devenir la 20e économie mondiale

>> Amélioration de plusieurs indicateurs économiques en avril et au cours des quatre premiers mois

Photo : VNA/CVN

Selon l'Office général des statistiques, la production industrielle a poursuivi sa tendance à la hausse. L'indice de production industrielle au cours des quatre premiers mois a augmenté de 6% par rapport à la même période de 2023.

Pendant la même période, les investissements publics décaissés ont représenté 20,1% de l’objectif fixé pour l’ensemble de l’année, soit une augmentation de 5,9% en rythme annuel.

Les investissements directs étrangers (IDE) décaissés ont atteint 6,28 milliards d’USD, en hausse de 7,4%. Les ventes au détail de biens et de services de consommation ont enregistré une croissance de 8,5% en un an.

Photo : VNA/CVN

Les exportations ont rapporté 123,64 milliards d’USD, soit une augmentation de 15% en glissement annuel, avec 21 groupes de produits dont le chiffre d'affaires à l'exportation a dépassé le milliard d’USD.

L’excédent commercial s’est élevé à 8,4 milliards d’USD, contre 7,66 milliards au cours de la même période de l’année dernière.

Les chiffres ci-dessus montrent que la plupart des piliers de l'économie ont obtenu des résultats remarquables, favorisant la croissance, tandis que l'inflation a continué d'être efficacement maîtrisée.

Toutefois, les difficultés demeurent, dont l’instabilité économique mondiale. Par conséquent, les prévisions économiques montrent que pour le deuxième trimestre 2024, l’économie nationale maintiendra sa reprise, mais il sera difficile de réaliser une percée forte comme souhaité.

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

Selon l'économiste Nguyên Bich Lam, pour que l'économie vietnamienne se redresse plus rapidement et de manière plus durable, il est nécessaire que le gouvernement et les localités promeuvent la demande intérieure à travers des programmes promotionnels, des incitations au crédit à la consommation et la stabilisation des tarifs de transport, en particulier des prix des billets d'avion, pour encourager le tourisme.

Plusieurs experts estiment également que le développement des entreprises est un moteur important de la croissance économique.

Le ministère des Finances a soumis un document au Premier ministre pour lui demander l’autorisation d'élaborer un décret visant à prolonger le délai de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et du loyer foncier en 2024...

Photo : VNA/CVN

De son côté, le ministère de l'Industrie et du Commerce continue de renforcer les activités de promotion du commerce, de diversification des marchés à l'export, tout en aidant les entreprises à profiter efficacement des opportunités offertes par les accords de libre-échange.

Le ministère du Plan et de l'Investissement se concentre sur la création d'une percée dans l'attraction et le décaissement des IDE en améliorant la compétitivité du climat des affaires et de l’investissement, en développant les infrastructures des technologies de l'information et de la logistique.

En particulier, le 2 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a promulgué la directive N°14/CT-TTg sur la mise en œuvre de la politique monétaire en 2024, axée sur l'élimination des difficultés pour les activités économiques, la promotion de la croissance et de la stabilité macroéconomique.

VNA/CVN