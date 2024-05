Les ressources humaines technologiques de haute qualité contribuent à la croissance durable

Le développement de ressources humaines scientifiques et technologiques de haute qualité est l’un des facteurs fondamentaux et importants déterminant la croissance économique durable de chaque pays.

Cependant, à l’heure actuelle, cette ressource humaine est encore limitée, manquante en quantité et faible en qualité. Par conséquent, dans le cadre des efforts visant à mettre en œuvre trois avancées stratégiques dans l'esprit du XIIIe Congrès national du Parti, les ressources humaines, en particulier celles de haute qualité dans les sciences et technologies, sont considérées comme un levier pour contribuer au développement socio-économique, renforçant ainsi la position du pays sur la scène internationale.

Selon le Professeur et Docteur en sciences Nguyên Dinh Duc de l'Université Vietnam - Japon, pour que le Vietnam se développe de manière durable, les ressources humaines de haute qualité ainsi que les sciences et technologies doivent être considérées comme des "baguettes magiques". Actuellement, dans de nombreux secteurs, en particulier dans le secteur manufacturier, où se concentre la plus grande concentration de projets d’IDE efficaces, le taux de travailleurs formés est encore limité.

Selon le Docteur Trân Van Khai, membre permanent de la Commission des sciences, des technologies et de l'environnement à l'Assemblée nationale, ces derniers temps, le développement de ressources humaines de haute qualité avait obtenu certains résultats. Le Vietnam a développé des politiques pour attirer et utiliser des talents, des experts et des travailleurs hautement qualifiés avec des politiques de salaires, de primes et de protection sociale attractives.

Cependant, la situation actuelle des ressources humaines et de la productivité du travail du pays, après le mi-mandat de mise en œuvre de la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, présente encore de nombreuses lacunes et limites.

Le Docteur Trân Van Khai a estimé que la tâche la plus importante et la plus urgente à l'heure actuelle était d'avoir une politique révolutionnaire pour surmonter les lacunes et les limitations qui constituaient des obstacles entravant le développement de ressources humaines de haute qualité.

En ce qui concerne l'industrie des semi-conducteurs, bien que les experts nationaux et étrangers estiment tous que le Vietnam est confronté à une opportunité de développement rapide, le dernier rapport du ministère du Plan et de l'Investissement indique que le seul domaine des puces et des semi-conducteurs nécessiterait de former 50.000 à 100.000 travailleurs de haute qualité entre 2025 et 2030.

Selon le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, afin de former des dizaines de milliers de travailleurs dans l'industrie des semi-conducteurs, la priorité doit d'abord être donnée à la formation et à l'attraction d'une équipe d'enseignants et de conférenciers expérimentés et de haute qualité, spécialisés dans ce domaine, pour améliorer la qualité de l'enseignement.

Soulignant le rôle important des ressources humaines et la promotion des activités de recherche scientifique dans la mise en œuvre de l'objectif d'amélioration de la compétitivité nationale et d'augmentation de la capacité d'innovation, le ministre des Science et des Technologies, Huynh Thanh Dat a déclaré que dans les temps à venir, les ministères continueraient à améliorer les mécanismes de politiques, les incitations et à créer un environnement favorable aux scientifiques afin que les établissements d’enseignement supérieur puissent maximiser leur capacité dans la recherche scientifique.

Le ministre a également demandé à la Fondation nationale pour le développement des sciences et des technologies de rechercher les programmes de financement afin de développer d'excellents groupes de recherche, composés en particulier de jeunes.

