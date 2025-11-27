Australia - Vietnam TechFest 2025 renforce la coopération en matière d’innovation

Le Forum de dialogue sur la science et la technologie, événement phare de la série Australia - Vietnam TechFest organisée par l’Association des chercheurs et experts vietnamo-australiens (VASEA), s’est tenu récemment à l’Université de technologie de Sydney (UTS).

Cet événement a réuni des responsables, des innovateurs et des partenaires industriels de haut niveau des deux pays afin de renforcer la coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation.

Dans son discours d’ouverture, le professeur Nghiêm Duc Long de l’UTS et président de la VASEA a déclaré que le forum constitue un pont bilatéral pour la coopération scientifique, technologique et d’innovation entre le Vietnam et l’Australie.

Il a souligné le rôle de cet événement dans la promotion de la collaboration bilatérale, mettant en lumière l’importance stratégique du partenariat et le rôle essentiel des échanges entre les peuples et du partage des connaissances. Il a noté que cet événement témoignait du ferme engagement des deux pays en faveur du développement des technologies vertes, de la transformation numérique et du développement durable.

La forte présence d’invités de marque des deux pays a également illustré la reconnaissance croissante des contributions de la communauté intellectuelle et d’experts vietnamienne en Australie, démontrant comment l’innovation peut créer de la valeur pour la société et contribuer à un avenir durable partagé.

Programme ambitieux

Le Professeur Eryk Dutkiewicz, vice-doyen aux affaires internationales de la Faculté d’ingénierie et des technologies de l’information de l’UTS, a déclaré que le Vietnam s’était fixé un programme ambitieux en matière de science, de technologie, de transformation numérique, de croissance verte et de développement des ressources humaines, un programme en parfaite adéquation avec les atouts de l’UTS, l’une des universités australiennes de premier plan dans les domaines de la technologie et de l’innovation. Il a affirmé que la coopération entre les deux parties reposait sur la confiance, le respect et des objectifs communs.

L’Université de technologie du Vietnam (UTS) collabore actuellement avec plus de 15 universités, instituts de recherche et agences gouvernementales à travers le Vietnam dans divers domaines, notamment l’intelligence artificielle, les villes intelligentes, l’industrie 4.0, la cybersécurité, le génie de l’eau et de l’environnement, la santé, le design, le commerce et le droit. Grâce à ces partenariats, l’UTS vise à aider le Vietnam à se doter d’une main-d’œuvre qualifiée, adaptable et résiliente pour l’avenir.

L’ancien ambassadeur d’Australie au Vietnam, Andrew Goledzinowski, aujourd’hui conseiller principal de VASEA, a salué les progrès réalisés par le Vietnam ces dernières années, en particulier dans les domaines de la technologie et de l’innovation. Il a souligné que de nombreuses entreprises australiennes souhaitent recruter des ingénieurs logiciels et des analystes de données vietnamiens.

Il a prédit que le Vietnam pourrait devenir le deuxième partenaire informatique de l’Australie après l’Inde et s’est félicité de l’approfondissement des relations bilatérales, fondées, selon lui, sur la confiance, le respect mutuel et une coopération concrète.

Lors du forum, des représentants d’entreprises de premier plan telles qu’AgriS, ARC Ento Tech Ltd, ROWS, ANSCentre, FPT, Viettel, AIBox et Calix Global ont présenté des technologies de pointe et des travaux de recherche favorisant les échanges scientifiques et technologiques entre les deux pays.

Ils ont également présenté de nouvelles opportunités dans le domaine de l’agriculture de pointe et circulaire, notamment l’agriculture basée sur les données, les biotechnologies, les modèles adaptatifs au climat à grande échelle et les initiatives favorisant la coopération agro-technologique à travers les grandes exploitations agricoles, l’agriculture de précision et les solutions numériques.

L’un des moments forts de l’événement a été le lancement officiel de VietNEST, une plateforme d’apprentissage numérique basée sur l’intelligence artificielle, conçue pour transformer l’enseignement du vietnamien aux enfants en Australie. Soutenue par la Fondation australienne pour l’impact social (ASIF Foundation) et développée en partenariat avec VietSchool, VietNEST offre une expérience d’apprentissage moderne et interactive.

VietNEST permet aux apprenants de pratiquer les dialectes des trois régions du Vietnam (Nord, Centre et Sud) et de créer des récits bilingues sur la vie en Australie, contribuant ainsi à préserver la langue et l’identité culturelle de manière contemporaine et authentique. Elle dote les jeunes Australiens d’origine vietnamienne des compétences linguistiques nécessaires pour s’engager avec le Vietnam dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation.

