Tchad : l'ex-Premier ministre Succès Masra condamné à 20 ans de prison ferme

Succès Masra, un ancien Premier ministre à la tête du principal parti d'opposition au Tchad, a été condamné à vingt ans de prison ferme samedi 9 août par le tribunal de grande instance de N'Djamena, selon un journaliste de l'AFP présent à l'audience.

Photo : AFP/VNA/CVN

Il a été reconnu coupable de "diffusion de message à caractère haineux et xénophobe" et de "complicité de meurtre" dans le cadre du drame de Mandakao où 42 personnes ont été tuées en mai dans un conflit inter-communautaire.

"Notre client vient de faire l'objet d'une humiliation, d'une ignominie" a dénoncé auprès de l'AFP Francis Kadjilembaye, le coordonnateur des avocats de la défense.

"Il vient d'être condamné sur la base d'un dossier vide, sur la base de supputations et en l'absence de preuves", a-t-il ajouté.

Succès Masra a également été condamné à verser une amende d'un milliard de francs CFA (environ 1,5 million d'euros).

Les militants du parti "Les Transformateurs" se sont rassemblés samedi soir à N'Djamena pour protester contre la condamnation de leur président. Bedoumra Kordjé, un ancien ministre des Finances et ancien vice-président de la Banque africaine de développement, a été à titre provisoire nommé à la tête de cette formation.

AFP/VNA/CVN