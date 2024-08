Le Tchad continuera de coopérer avec la Russie, les États-Unis et la France

Le Tchad continuera de travailler avec la Russie, les États-Unis et la France pour lutter contre le terrorisme et d'autres menaces. C’est ce qu’a déclaré le premier ministre tchadien Allamaye Halina dans une interview au magazine Jeune Afrique .

"Notre engagement est de poursuivre tous ces partenariats dans le respect de la souveraineté nationale et des intérêts mutuels", a-t-il répondu à la question sur la lutte d'influence que, selon le magazine, les États mentionnés menaient dans la région du Sahel. "Les partenariats historiques et stratégiques du Tchad sont essentiels, à l’heure où notre pays est entouré de foyers d’instabilité, de conflits armés et de menaces terroristes", a poursuivi le premier ministre. Selon lui, le Tchad "est libre de développer toute coopération qui servirait ses intérêts, avec n’importe quel pays". Début juin, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est rendu pour la première fois au Tchad pour s'entretenir avec les dirigeants de la république. À l'issue de cette visite, les deux parties sont convenues d'étendre la coopération en matière de défense et d'accroître l'interaction dans les domaines économique et humanitaire. La Russie s'est déclarée prête à envoyer une mission économique dans le pays. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby a exprimé un intérêt particulier pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.

TASS/VNA/CVN