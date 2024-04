Takashimaya envisage l'ouverture d'un nouveau centre commercial au Vietnam en 2026

La filiale Toshin Development a commencé les travaux sur un complexe à usage mixte dans la capitale vietnamienne, a déclaré le président de Takashimaya, Yoshio Murata, dans une interview accordée à Nikkei.

Outre un grand magasin, le site comprendra des espaces pour des logements, des bureaux et des locataires commerciaux. Takashimaya devrait investir environ 2 milliards de yens (12,9 millions d'USD) dans l'ouverture du grand magasin.

Le complexe de Hanoï sera le premier site de Takashimaya à l'étranger depuis l'ouverture de son magasin de Bangkok en 2018, et son cinquième grand magasin en Asie du Sud-Est et en Chine. Alors que la croissance devient de plus en plus difficile à obtenir au Japon, l'entreprise se tourne en particulier vers l'Asie du Sud-Est pour élargir sa base de bénéfices.

Le Vietnam se positionne comme le plus grand marché de croissance de Takashimaya en raison de l'expansion des classes moyennes et supérieures du pays, mais il y fait face à une forte concurrence. Outre les acteurs locaux, le groupe sud-coréen Lotte a ouvert un centre commercial et un grand magasin à Hanoï, tandis que Aeon Mall est également présent dans la capitale vietnamienne.

Le nouveau complexe comprendra un grand magasin avec environ 10.000 m² d'espace de vente, ainsi que des magasins spécialisés. Takashimaya envisage de faire appel à des locataires japonais pour vendre des articles tels que de la nourriture, des cosmétiques et des vêtements pour enfants.

Hanoï sera la deuxième ville vietnamienne à accueillir un centre commercial Takashimaya. Le complexe ouvert à Hô Chi Minh-Ville en 2016 compte environ 150 magasins spécialisés ainsi qu'un grand magasin.

