L’économie vietnamienne démontre une résilience remarquable

>> La BAD maintient sa prévision sur la croissance de l'économie vietnamienne

>> Nécessité de profiter des opportunités pour surmonter les difficultés et suivre les tendances

Photo : VNA/CVN

"Cette croissance témoigne de la résilience de l’économie vietnamienne et constitue l’un des meilleurs taux de croissance dans la région Asie-Pacifique", a-t-il déclaré à la presse vietnamienne.

En ce qui concerne les défis et les risques pour l’économie vietnamienne en 2024, Shantanu Chakraborty a déclaré que les défis extérieurs proviennent de l’instabilité du marché mondial due aux conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. Ces défis perturbent les chaînes d’approvisionnement et réduisent la demande mondiale de marchandise. Pour une économie tournée vers l’exportation comme le Vietnam, c’est un grand défi. En outre, l’assouplissement de la politique monétaire pourrait exercer une pression sur le dông vietnamien (VND) dans un avenir proche.

Selon lui, pour les défis intérieurs, le Vietnam doit stimuler la consommation domestique. Dans la région, la plupart des pays qui maintiennent une bonne dynamique de croissance sont ceux dont le marché intérieur se développe fortement avec une consommation intérieure très élevée, à l’image de l’Inde et de l’Indonésie.

Le directeur de la BAD a aussi recommandé au Vietnam de veiller à ce que les investissements publics aillent dans la bonne direction. Le gouvernement s’est fixé pour objectif de décaisser 95% des plus de 27 milliards d'USD de capitaux d’investissements publics en 2024. Un objectif ambitieux mais nécessaire.

"Le Vietnam doit développer et perfectionner ses infrastructures - notamment l’électricité, les routes et la logistique - pour qu’elles soient résilientes au changement climatique et aident le Vietnam à attirer davantage d’IDE. Pour ce faire, il faut améliorer le cadre juridique et mettre en œuvre les réformes politiques nécessaires", a-t-il souligné.

Photo : VNA/CVN

Toujours selon Shantanu Chakraborty, les fonds d’IDE constitueront l’un des moteurs de la croissance économique du Vietnam d’ici la fin de l’année.

Lors du Forum des affaires du Vietnam 2024 (VBF 2024), le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam identifiait la croissance verte comme l’un des deux éléments essentiels du processus de restructuration de son économie, de la transformation de son modèle de croissance vers l’amélioration de la productivité, de la qualité et de l’efficacité, de la compétitivité et du développement rapide et durable. Pour cela, il mobilisera et utilisera efficacement les ressources pour le développement d’écosystèmes verts, l’économie circulaire, les faibles émissions de carbone, la conversion énergétique...

"Cette déclaration du Premier ministre montre que le Vietnam participe de manière responsable et active à la promotion de la croissance verte et du développement durable. Le Vietnam est un pays très vulnérable au changement climatique, notamment dans le delta du Mékong. La déclaration du Premier ministre est conforme à la priorité stratégique de la BAD au Vietnam qui est de se concentrer sur la croissance verte", a encore indiqué le directeur de la BAD.

CPV/VNA/CVN