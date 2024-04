Le Vietnam est l'un des pays leaders en Asie en termes d'investissement dans les infrastructures

Dans le cadre de la Semaine de la durabilité, l'Assemblée générale des Nations unies a organisé jeudi 18 avril à New York un dialogue informel sur le renforcement de la résilience mondiale et la promotion du développement durable grâce à la connectivité des infrastructures.

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur et chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, Dang Hoàng Giang, a affirmé que la promotion des liens entre et au sein des pays était nécessaire pour le développement économique, la création d'emplois, pour garantir l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et améliorer la durabilité.

Pour promouvoir la connectivité des infrastructures, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang a proposé de renforcer la coopération et la solidarité internationales, à travers un soutien financier et technique pour réduire l'écart dans le développement des infrastructures, en particulier pour les pays en développement.

Les pays doivent renforcer la résilience de leurs systèmes d'infrastructures en investissant dans les énergies renouvelables, les technologies de transport vertes et les infrastructures numériques, avec des contributions institutionnelles et financières des secteurs public et privé.

Dans le même temps, les efforts au niveau mondial en matière de connectivité des infrastructures doivent être associés à des initiatives aux niveaux régional et national, un exemple typique étant le Plan directeur sur la connectivité de l'ASEAN 2025, qui vise à améliorer la connectivité et le soutien régionaux tout au long du cycle de vie des projets d'infrastructures régionales.

L'ambassadeur Dang Hoàng Giang a souligné que la construction d'un réseau d'infrastructures moderne et synchrone était l'une des trois avancées stratégiques du gouvernement vietnamien en faveur du développement durable.

Le Vietnam est l'un des pays leaders en Asie en termes d'investissement dans les infrastructures, y consacrant 5,7% de son PIB.

À ce jour, le Vietnam a mis en service 1.729 km d'autoroutes et vise 3.000 km d'ici 2025. Le gouvernement vietnamien continue de donner la priorité au développement d'infrastructures durables en investissant dans les énergies renouvelables et les systèmes de transport écologiques, ainsi qu'en encourageant la production et l'utilisation de véhicules publics électriques.

AF cette occasion, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang a également exprimé ses remerciements aux partenaires de l'aide publique au développement pour leur soutien opportun et efficace aux projets d'infrastructures au Vietnam.

