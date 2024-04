Le Vietnam, un "maillon central" de la chaîne de production mondiale

Le Vietnam profite grandement de la vague de changements dans la chaîne d’approvisionnement, dans le " bon " contexte de la région de l’Asie du Sud-Est, où les industries, dont l’industrie manufacturière, sont et seront le principal moteur de la croissance, selon l’entreprise de services immobiliers commerciaux Cushman & Wakefield.

L’Asie du Sud-Est est considérée comme une région à forte croissance économique et, avec des mesures visant à freiner l’inflation, elle crée des conditions favorables pour les marchés émergents.

Photo : VNA/CVN

Selon Cushman & Wakefield, l’Asie du Sud-Est a le potentiel de devenir une "étoile brillante" à l’échelle mondiale en 2024, avec des perspectives de croissance sur les marchés émergents qui devraient dépasser celles de certains marchés matures. La croissance économique dans la région devrait atteindre 4,6% en 2024, contre 4,0% en 2023.

Grâce au faible taux de chômage et à la confiance stable des consommateurs, la capacité de consommation intérieure reste le principal facteur de croissance économique dans le Sud-Est, dont la consommation intérieure contribue souvent à plus de 50% du PIB des pays émergents.

Selon le directeur d’étude de marché à Singapour & Asie du Sud-Est, Wong Xian Yang, dans le contexte de reprise progressive de l’économie mondiale, l’Asie du Sud-Est a montré sa capacité de diriger la croissance dans la région Asie-Pacifique avec de fortes prévisions de croissance, en particulier sur les marchés émergents d’Asie. Avec l’accent mis sur la croissance du PIB et le dynamisme des activités industrielles et manufacturières, les fluctuations économiques générales de la région offrent des opportunités prometteuses aux investisseurs et aux entreprises.

Selon Moody’s, la croissance moyenne du PIB de la région devrait être de 4,6% en 2024, en forte hausse par rapport aux prévisions de 2,5% aux États-Unis et de moins de 1% dans la zone d’euro.

L’inflation et les taux d’intérêt devraient s’atténuer

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

Les inquiétudes concernant l’inflation, l’impact des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’escalade sur les prix de l’énergie devraient s’atténuer sur la plupart des marchés d’Asie du Sud-Est. En outre, les États-Unis devraient baisser leurs taux d’intérêt en 2024, réduisant ainsi la pression de dévaluation sur les monnaies d’Asie du Sud-Est, favorisant ainsi des prix à l’importation plus stables.

Wong Xian Yang a déclaré que l’inflation et la réduction des coûts de financement créeraient des conditions favorables à des investissements plus importants en Asie du Sud-Est. La croissance des exportations mondiales reste forte, la reprise du transport aérien régional et la demande des consommateurs nationaux devraient stimuler la croissance économique de l’Asie du Sud-Est en 2024, attirant les investisseurs vers une région en croissance rapide.

Moteur de la croissance de l’Asie du Sud-Est

Concernant le secteur industriel, selon Cushman & Wakefield, à l’exception de Singapour, dans les autres pays, les flux de capitaux d’investissement dans la région sont principalement dirigés vers le secteur industriel, représentant 47% du volume d’investissement, motivés par l’optimisme quant aux nouveaux actifs et secteurs de l’économie. Les volumes de production industrielle annuelle dans les pays du Sud-Est devraient s’accélérer dans la prochaine décennie, le Vietnam étant en tête du taux de croissance grâce à sa situation géographique adjacente à la Chine.

En ce qui concerne le secteur manufacturier, Cushman & Wakefield a déclaré que l’activité manufacturière mondiale est également sur le point de se redresser, ce qui bénéficiera à l’Asie du Sud-Est, où l’industrie exportatrice contribue de manière significative au PIB. En conséquence, l’indice des directeurs d’achat (PMI) montre une dynamique positive dans les pays orientés vers l’exportation comme Singapour, le Vietnam et la Malaisie. Ces indicateurs signalent une augmentation de la fabrication et des exportations, les investissements attendus dans la fabrication de produits électroniques et de voitures électriques renforceront davantage cette croissance. Cette tendance met en évidence la résilience et le potentiel de croissance de ces économies, les aidant à poursuivre leur expansion dans les années à venir.

Dans le but de stimuler la croissance, la Banque d’État du Vietnam a entamé une politique de réduction des taux d’intérêt en 2023, avec une autre réduction possible en 2024. Avec des investissements sains, le Vietnam continue d’être le principal bénéficiaire de la stratégie mise en œuvre par Chine + 1. Les investissements directs étrangers au Vietnam ont augmenté à 36,6 milliards d'USD en 2023, soit en hausse de 32,1% par rapport à la même période de l’année dernière, principalement stimulé par les investissements dans le secteur manufacturier (64%) et l’immobilier (13%).

"En tant que pays en développement, le Vietnam devrait devenir le +maillon central+ de la chaîne de production mondiale de nombreuses entreprises dans l’avenir. En particulier, le Vietnam a beaucoup de potentiel pour développer l’industrie des semi-conducteurs lorsqu’il possède une main-d’œuvre jeune ayant la volonté d’innover et de se former dans des domaines liés à l’industrie des semi-conducteurs", a déclaré Trang Bùi, directrice générale de Cushman & Wakefield.

NDEL/VNA/CVN