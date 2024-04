Les détaillants s’intéressent aux produits de qualité destinés à l’exportation

Récemment, la chaîne de supérettes Bach Hoa Xanh a signé un accord de coopération stratégique avec Minh Phu Seafood Corporation, l’un des principaux producteurs de produits de la pêche au Vietnam, pour mettre des produits de crevettes de qualité exportables sur les rayons de Bach Hoa Xanh.

Pham Van Trong, directeur général de Bach Hoa Xanh, relevant de Mobile World Investment Corporation, a déclaré que les détaillants nationaux s’efforcent de trouver et de vendre des produits de haute qualité aux consommateurs vietnamiens.

Auparavant, les gens pensaient souvent que les produits de bonne qualité étaient tous destinés à l’exportation, mais Bach Hoa Xanh fait le contraire pour permettre aux consommateurs nationaux de profiter de produits d’une qualité suffisante pour rivaliser sur des marchés très exigeants, a-t-il indiqué.

Lê Van Quang, directeur général de Minh Phu Seafood Corporation, a déclaré que la coopération avec le système de vente au détail aidera l’entreprise à proposer aux consommateurs nationaux des produits de qualité destinée à l’exportation.

De nombreuses entreprises d’autres secteurs à Hô Chi Minh-Ville font également la promotion de produits de haute qualité pour répondre aux goûts des consommateurs, en particulier au mode de vie écologique des consommateurs nationaux. Les entreprises produisant et commercialisant des biens de consommation essentiels s’efforcent de promouvoir des produits respectueux de l’environnement.

Nguyên Thanh Hai, directeur général de Qui Phuc Trading - Service - Production Co. Ltd., a déclaré que l’intégration internationale est l’une des stratégies importantes dans le processus de développement. Son entreprise promeut ses exportations vers les marchés, dans le but d’étendre sa présence à travers l’Asie d’ici 2025.

Pour atteindre cet objectif, l’entreprise est déterminée à devenir une entreprise leader dans la fabrication et le commerce de produits d’ameublement au Vietnam, a-t-il ajouté.

Stimulation de la croissance

Selon les experts, une chaîne d’approvisionnement nationale durable créera un levier pour maintenir la croissance du commerce des produits vietnamiens dans le pays et à l’étranger, aidant ainsi les entreprises à rivaliser avec la qualité et à gagner la confiance des consommateurs.

Le marché national des biens de consommation est en croissance et les consommateurs vietnamiens accordent davantage d’attention aux produits standardisés à l’échelle mondiale plutôt qu’aux sentiments ou aux prix personnels.

Par exemple, le comité directeur de la campagne "Les Vietnamiens privilégient aux produits vietnamiens" à Hô Chi Minh-Ville a lancé un programme de coopération pour contrôler la qualité des produits dans la ville.

Des marques de vente au détail réputées telles que Saigon Co.op, Satra, Bach Hoa Xanh, MM Mega Market et AEON ont rejoint le programme qui se concentre sur la sélection de produits dotés d’un bon processus de contrôle de qualité.

Le programme est une solution pratique pour promouvoir les produits vietnamiens et les entreprises fiables et responsables. De plus, la construction d’une chaîne d’approvisionnement de produits vietnamiens créera une base pour l’orientation de la production et améliorera la qualité des produits, ce qui aidera les produits vietnamiens à mieux rivaliser avec les produits importés et à entrer sur le marché international.

