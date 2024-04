Près de 200 stands à la Mékong Agri Expo 2024 à Dông Thap

L’exposition sur les produits agricoles, les engrais, les technologies et solutions destinés à la filière agricole Mékong Agri Expo 2024 s'est ouverte le 17 avril dans la province de Dông Thap (Sud). Elle réunit plus d'une centaine d'entreprises basées notamment dans le delta du Mékong.

>> Exposition Mekong Agri Expo 2024 : promotion de l'agriculture dans le delta du Mékong

>> Ouverture de l’exposition AgroChemEx 2024

>> L’exposition internationale des produits agro-alimentaires FOODEX 2024 en mai

L’événement, placé sous le thème "Développement et amélioration de l’efficacité du secteur maraîcher s’orientant vers la modernisation et l’application des hautes technologies", a été organisé par l’Association des maraîchers du Vietnam, en collaboration avec le Service de l’agriculture et du développement rural, l’Association des agriculteurs de Dông Thap et l’Association des producteurs de fruits et légumes du Vietnam.

La Mékong Agri Expo 2024 présente de nouveaux produits, services, équipements et machines haut de gamme au bénéfice des producteurs agricoles à Dông Thap, du delta du Mékong en général. L’événement vise à promouvoir le commerce de d'engrais, de technologies, de variétés agricoles... tout en créant des conditions favorables pour les entreprises de faire connaître leurs produits et de rechercher des partenaires.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyên Van Muoi, chef adjoint du Bureau de l’Association des maraîchers du Vietnam pour le Sud, a souligné l’importance des activités de promotion commerciale pour la filière agricole, qui devraient être organisées régulièrement pour valoriser l’image et le prestige des produits agricoles du Vietnam.

"Au premier trimestre de 2024, les exportations agricoles du Vietnam ont atteint 21,5% du plan annuel fixé. Un bon signe pour la filière. Les programmes de promotion agricole sont considérés comme l’une des priorités pour atteindre les ambitieux objectifs de développement fixés par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural", a-t-il déclaré.

Dans le cadre de la Mekong Agri Expo 2024, de nombreux programmes sont proposés pour soutenir les agriculteurs du delta du Mékong, notamment un atelier sur l'agriculture circulaire, le forum "Relier la production à la consommation de produits agricoles, en répondant aux besoins d'exportation et d'approvisionnement requis par le système de vente au détail moderne", des ateliers de conseil et de présentation d'équipements, de produits et de technologies agricoles, ainsi qu'une fête des fruits de la province de Dông Thap.

Texte et photos : Truong Giang/CVN