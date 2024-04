Les anciens prêts doivent temporairement supporter des taux d'intérêt plus élevés

Le taux d'intérêt moyen des nouveaux prêts accordés par les banques commerciales est d'environ 6,4% par an, soit une baisse de 0,7 point de pourcentage par an par rapport à la fin de l'année dernière.

Toutefois, les emprunteurs ayant obtenu des prêts avant le dernier ajustement des taux doivent toujours payer des taux plus élevés, selon la Banque d'État du Vietnam (SBV).

Dô Phuoc Tong, président de la sarl mécanique Duy Khanh, a déclaré que son entreprise disposait d'un prêt sur 7 ans avec un taux d'intérêt de 9% par an. Après de minuscules diminutions, le taux n’a été ajusté qu’à 8,5% par an. Alors que les nouveaux prêts ont été accordés à des taux nettement inférieurs, les prêts plus anciens, même pour des secteurs prioritaires comme la construction mécanique, doivent encore supporter des taux d'intérêt élevés, surtout en période de difficultés économiques.

Il a déclaré que les banques ont également demandé à son entreprise de produire des garanties supplémentaires ou de réduire leur limite de crédit, car les banques se sont montrées préoccupées par la baisse de la valeur des propriétés.

"Depuis deux ans, les affaires ont été difficiles, les revenus ont considérablement diminué. Notre bénéfice est à peine suffisant pour couvrir les intérêts", a-t-il déclaré. Nguyên Quôc Anh, directeur de Duc Minh Rubber Company Ltd. et président de l'Association des fabricants de caoutchouc et de plastique de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que son entreprise remboursait toujours de nombreux prêts avec des taux d'intérêt allant jusqu'à 8,5% par an pour le court terme et 11,2% par an à long terme. Face aux emprunteurs, les banques ont déclaré que les réductions de taux pour les prêts plus anciens prendraient du temps à être mises en œuvre, mais lorsqu'on leur a demandé combien de temps ce retard serait, aucune n'a pu fournir de calendrier. "Pour les entreprises, les prêts à long terme sont destinés à des investissements à long terme. Il leur sera difficile de réaliser des bénéfices à des taux d'intérêt plus élevés", a-t-il déclaré. "À l'heure actuelle, le problème le plus urgent pour les entreprises est le manque de commandes des clients. Alors qu'elles doivent attendre que la demande rebondisse, les banques doivent soutenir les entreprises pour les aider à survivre avec des baisses de taux", a-t-il déclaré.

Selon Tô Thi Tuong Lan, secrétaire générale de l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer, en 2022, le taux d'intérêt des prêts en dollars américains n'était que d'environ 2% par an, puis a progressivement augmenté jusqu'à 4% par an, et a maintenant augmenté à 5,5-6% par an. Parallèlement, les taux de change fluctuent considérablement, ce qui désavantage les entreprises qui empruntent en devises étrangères.

Expliquant pourquoi le taux d'intérêt des nouveaux prêts a considérablement diminué alors que le taux d'intérêt des anciens prêts reste trop élevé, un directeur général d'une banque commerciale a déclaré l'année dernière qu'après l'incident de la Banque SCB, les banques commerciales se sont empressées d'augmenter les taux d'intérêt des dépôts, certaines offert même jusqu'à 9 à 10% par an pour attirer des capitaux.

Déposer sur 24 ou 36 mois

À l’époque, de nombreux clients choisissaient de déposer sur 24 ou 36 mois, et aujourd’hui, les banques continuent de payer des taux d’intérêt élevés sur les dépôts, comme promis. "Cela signifie que les capitaux levés à ce prix élevé doivent rester rentables d'une manière ou d'une autre jusqu'à la fin de 2024, voire jusqu'à la mi-2025. Même au deuxième trimestre de 2024, de nombreuses banques supportent encore des capitaux à coût élevé à partir du début de 2023. Cependant, comme la pression diminue progressivement, les banques réduiront également progressivement les taux d'intérêt sur les prêts à long terme accordés aux clients", a-t-il déclaré.

Le temps qu’il faudra aux banques pour baisser leurs taux d’intérêt diffère également considérablement. Les banques qui ont activement proposé des produits de prêt à moyen et long terme au début de l’année 2023 ont dû augmenter considérablement les taux d’intérêt des dépôts à long terme et doivent désormais payer des intérêts élevés pour des capitaux coûteux.

"Cependant, les banques qui ne se concentraient pas à l’époque sur l’attraction de dépôts à long terme auront désormais plus de facilité", a-t-il souligné. Le vice-gouverneur de la SBV, Dào Minh Tu, a déclaré dans un récent communiqué que le capital du système bancaire du pays restait abondant, avec une liquidité totale, voire excédentaire, avec des taux d'intérêt actuellement à leur plus bas niveau depuis 20 ans, une excellente condition pour emprunter aux entreprises.

Cependant, certaines banques commerciales n'ont pas été en mesure de baisser leurs taux, même si la banque centrale a exigé la divulgation publique des taux d'intérêt, permettant ainsi aux gens de choisir les taux les plus bas. "Depuis fin 2023, la SBV a ordonné aux banques commerciales de réduire davantage leurs coûts et leurs objectifs de bénéfices afin de faire baisser les taux d'intérêt, tant pour les anciens que pour les nouveaux prêts", a déclaré le gouverneur adjoint.

