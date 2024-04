Des investisseurs japonais se joignent à un grand projet immobilier à Binh Duong

Les investisseurs japonais et vietnamien du projet de zone urbaine One World dans la province méridionale de Binh Duong ont reçu l'approbation d’investissement lors d'une cérémonie le 17 avril dans cette localité.

Ce projet, d'une valeur totale de plus d'un milliard de dollars, dispose d'un fonds de terrains de près de 50 ha dans la ville de Thuan An, adjacente à Hô Chi Minh-Ville.

Trois sociétés japonaises, à savoir le groupe Sumitomo Forestry, la société Kumagai Gumi et la compagnie de développement urbain NTT, représentent 49% des actions de ce projet, le reste provenant de leur partenaire vietnamien, le groupe immobilier Kim Oanh.

Photo : VNA/CVN

Le projet est divisé en six sous-projets. Des bâtiments clés, notamment un centre de conférence et d'exposition, un centre commercial AEON, des hôtels cinq étoiles et une école internationale, seront construits à l'avance.

Le consul général du Japon à Ho Chi Minh-Ville, Ono Masuo, a déclaré que le développement de cette grande zone urbaine contribuerait à la construction d'une ville durable et à soutenir les efforts de neutralité carbone.

Selon lui, l'objectif commun et également la priorité absolue de ces investisseurs sont de contribuer à la réalisation d'une société prospère en fournissant des logements sûrs et de haute qualité et en développant conjointement un centre de commerce à usage mixte à grande échelle à Binh Duong.

Le projet apportera un modèle commercial durable et respectueux de l’environnement, créant un avenir prospère et durable grâce à l’application des technologies de l’information, de la communication ou des technologies environnementales avancées, contribuant ainsi au développement économique de Binh Duong.

Le président du Comité populaire provincial, Vo Van Minh, s’est déclaré convaincu que ce projet contribuerait à changer la physionomie de la ville de Thuan An et de la région urbaine du sud de Binh Duong en général.

VNA/CVN