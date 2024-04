Le Vietnam se prépare à accueillir les flux de capitaux étrangers

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

La délocalisation des chaînes de valeur mondiales, en particulier dans les secteurs des technologies de base, de la technologie des puces et des technologies d’avenir, ouvre de nombreuses opportunités au Vietnam pour attirer des projets de haute technologie.

Au premier trimestre 2024, le Vietnam a drainé 6,17 milliards d’USD d’IDE dans 17/21 secteurs économiques, soit une augmentation de 13,4% par rapport à la même période de l’année dernière.

Lors d’une séance de travail avec le ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung en Chine à la fin du mois dernier, le ministre chinois du Commerce Wang Wentao a déclaré que certaines chaînes de production chinoises de textiles, d’appareils électroménagers et de meubles en bois s’étaient implantées au Vietnam.

Secteur électronique

Les investissements chinois au Vietnam augmentent rapidement, notamment dans le secteur électronique. De nombreuses entreprises chinoises qui fournissent des produits aux grandes sociétés mondiales d’électronique comme Samsung et Apple ont également installé des usines au Vietnam.

À l’instar de cette tendance, le groupe taïwanais Quanta Computer Inc, l’un des plus grands fabricants d’ordinateurs au monde, spécialisé dans l’assemblage de MacBook pour Apple, a décidé de construire sa neuvième usine d’ordinateurs dans le parc industriel de My Thuân, dans la province de Nam Dinh (Nord), avec un capital social de 120 millions d’USD et une capacité de 4,5 millions de produits par an en première phase.

Le vice-président du Conseil populaire provincial de Nam Dinh, Trân Anh Dung a déclaré que pour attirer les investisseurs, la province avait fait des préparatifs dans tous les aspects, allant des fonds fonciers pour le développement des infrastructures dans les parcs industriels et les zones économiques, des ressources humaines, des infrastructures énergétiques et des industries de soutien aux procédures.

En conséquence, les procédures d’enregistrement des investissements pour le projet ont été achevées en seulement 24 heures après la réception du dossier et seulement 15 jours après la signature de l’accord de développement du projet. Cela montre l’importance d’un écosystème favorable pour attirer les investissements.

Dô Nhât Hoàng, directeur de l’Agence de l’investissement étranger (FIA) du ministère du Plan et de l’Investissement, a déclaré qu’une nouvelle vague d’IDE arrivait au Vietnam. Dans la nouvelle politique Sud de la République de Corée, le Vietnam occupe la première place pour attirer les investissements. De nombreux protocoles d’accord entre les entreprises des deux pays ont été mis en œuvre depuis la visite officielle du président sud-coréen au Vietnam en juin 2023.

Le responsable a affirmé qu’au cours de cette période, le Vietnam recherchait des investissements dans la haute technologie et les nouvelles technologies et disait "non" aux projets dotés de technologies obsolètes, présentant des risques environnementaux ou à forte intensité de main-d’œuvre.

La quatrième vague d’IDE au Vietnam devrait attirer des flux de capitaux d’investissement américains alors que de nombreuses délégations commerciales américaines étudient l’écosystème des puces semi-conductrices au Vietnam.

De nombreuses délégations d’entreprises européennes sondent également les opportunités au Vietnam, en accordant une attention particulière à la stratégie de croissance verte du pays et à son engagement en faveur de la zéro émission nette d’ici 2050.

Infrastructures et ressources humaines

Le Vietnam s’est concentré sur la préparation de fonds pour des terres propres à travers le développement des infrastructures dans les parcs industriels, la formation de ressources humaines de haute qualité, le développement de nouvelles sources d’électricité et de services logistiques et l’amélioration de l’environnement des affaires, a déclaré Dô Nhât Hoàng.

Photo : VNA/CVN

Le responsable a indiqué que dans le passé, il était difficile pour les investisseurs étrangers de rencontrer les responsables provinciaux, mais que désormais les plus hauts responsables provinciaux sont disposés à rencontrer, discuter et soutenir les investisseurs pour résoudre leurs problèmes.

Pour attirer des projets de haute technologie, les économistes ont recommandé au gouvernement d’améliorer la compétitivité en élaborant un cadre politique d’incitation à l’investissement approprié, en particulier lorsque le Vietnam a commencé à appliquer le régime mondial d’impôt minimum le 1er janvier 2024.

Le Vietnam doit notamment mettre en place des politiques visant à soutenir les entreprises nationales afin qu’elles puissent participer plus profondément aux chaînes d’approvisionnement et de production des entreprises d’IDE, en particulier dans le segment de la haute technologie.

VNA/CVN