Le président syrien en visite à Berlin pour oeuvrer à la reconstruction de son pays

Le président syrien Ahmed al-Chareh doit se rendre en Allemagne lundi 30 mars pour des discussions sur le conflit au Moyen-Orient, la reconstruction de son pays et les efforts de Berlin pour renvoyer les réfugiés syriens.

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Photo : AA/VNA/CVN

Il s'agit du premier voyage du président syrien Ahmed al-Chareh à Berlin où il doit rencontrer le chancelier Friedrich Merz et le président Frank-Walter Steinmeier, depuis décembre 2024.

Il a réussi à nouer des relations avec les gouvernements occidentaux et a effectué plusieurs voyages à l'étranger, notamment aux États-Unis, en France et en Russie.

Au programme de la visite figurent notamment la situation politique en Syrie et le retour des Syriens dans leur pays d'origine, a indiqué vendredi 27 mars le porte-parole du gouvernement allemand Stefan Kornelius.

Un forum économique sera aussi l'occasion de discuter des "perspectives de reprise et de reconstruction de la Syrie", marquée après des années de conflit par une "pauvreté généralisée", selon un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Mais "les bases d'une reprise économique ont été posées" après la levée de nombreuses sanctions de l'UE et de l'ONU à la suite de la fin du régime d'Assad.

Près d'un million de Syriens ont fui leur pays pour se réfugier en Allemagne, la plupart d'entre eux arrivant au plus fort de l'afflux de migrants en 2015-2016.

AFP/VNA/CVN