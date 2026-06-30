Lancement officiel d'un mécanisme de consultation Chine - UE sur le commerce et l'investissement

La Chine et l'Union européenne (UE) ont confirmé la mise en place officielle du mécanisme de consultation Chine - UE sur le commerce et l'investissement, à l'occasion de la première réunion de ce mécanisme, selon un communiqué conjoint publié mardi 30 juin.

>> Chine : produits culturels et créatifs au Guangxi

>> Commerce : pour éviter une confrontation, l'UE et la Chine tentent le dialogue

Les deux parties ont défini quatre axes de travail initiaux dans le cadre du mécanisme, à savoir l'équilibre entre le commerce et l'investissement, les contrôles à l'exportation, les droits de propriété intellectuelle et la réforme de l'OMC, précise le communiqué conjoint. Le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, et le commissaire européen chargé du Commerce, de la Sécurité économique, des Relations interinstitutionnelles et de la transparence, Maros Sefcovic, ont coprésidé la première réunion du mécanisme lundi 29 juin à Bruxelles. Les deux parties ont mené des discussions exhaustives, approfondies et constructives sur des questions économiques et commerciales clés, selon le communiqué. Les deux parties ont également convenu de mettre en place un mécanisme de suivi conjoint.

Xinhua/VNA/CVN