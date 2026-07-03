Attentat à Damas : neuf personnes sont mortes dans une attaque à la bombe ciblant un café de la capitale de la Syrie

Neuf personnes sont mortes dans un attentat à la bombe perpétré à Damas, la capitale de la Syrie. C'est l'attaque la plus sanglante dans la ville depuis un an. "À chaque fois que le pays connaît une période de stabilité, des parties malveillantes tentent de le déstabiliser", a déclaré le gouverneur de la ville.

>> Syrie : un mort et plusieurs blessés parmi les forces de sécurité dans un attentat-suicide à Alep

>> Nigeria : 23 morts et plus de 100 blessés dans plusieurs attentats-suicides

>> Pakistan : 47 morts dans l'attentat contre un train dans le Sud-Ouest du pays

Photo : AFP/VNA/CVN

Un attentat à la bombe dans un café de Damas a fait neuf morts jeudi 2 juillet, selon les autorités syriennes qui s'efforcent de pacifier le pays après plus de dix ans de guerre civile. L'attaque, la plus sanglante depuis un attentat suicide contre une église il y a un an, n'a pas été revendiquée à ce stade.

L'explosion est survenue dans un café situé près du palais de justice, dans un quartier très animé du centre de la capitale. Elle a été provoquée par un engin explosif qui avait été déposé sur place, a annoncé le général des forces de sécurité intérieure, Mohammad Khit, à la télévision d'État.

"La devanture de mon magasin a tremblé"

Dans un dernier bilan, le ministère de la Santé a fait état de neuf morts et 20 blessés. Un correspondant de l'AFP a vu des ambulances se diriger vers le secteur, sirènes hurlantes, au milieu de scènes de panique. Les forces syriennes ont établi un cordon de sécurité autour du lieu de l'explosion, dans une rue résidentielle et commerciale du cœur de Damas.

"J'ai entendu une forte détonation vers 15h (heure locale) et la devanture de mon magasin a tremblé. Les gens se sont précipités vers le café et ont commencé à appeler les secours", raconte à l'AFP Nawar Khayyat, 40 ans, propriétaire d'une boutique de batteries pour panneaux solaires située en face du Palais de justice.

"Du sang partout"

Autre témoin de la scène, Mohammad al-Dahabi, qui possède un magasin d'optique proche du café, en tremble encore. "J'ai couru vers les lieux et j'ai vu des personnes étendues sur le sol, et du sang partout autour d'elles", dit-il. La scène lui a rappelé "les explosions qu'a connues Damas" pendant la guerre civile, entre 2011 et 2024.

Accouru sur les lieux, le gouverneur de Damas, Maher Edelbi, a affirmé qu'une enquête avait été ouverte. "Si Dieu le veut, les responsables de cette effusion de sang seront punis", a-t-il promis. "À chaque fois que le pays connaît une période de stabilité, des parties malveillantes tentent de le déstabiliser", a-t-il ajouté.

L'envoyé spécial adjoint des Nations unies pour la Syrie, Claudio Cordone, a condamné l'attentat et présenté ses condoléances aux familles des victimes. "Quels qu'en soient les auteurs, ils doivent être traduits en justice", a-t-il dit sur X. L'Égypte, la Jordanie, le Qatar, l'Irak et la Turquie ont également condamné l'attaque.

AFP/VNA/CVN