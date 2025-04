SV.STARTUP 2025 : le Premier ministre soutient l’élan entrepreneurial des étudiants

SV.STARTUP 2025, organisé sous l'égide du ministère de l'Éducation et de la Formation, du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et d'autres, s'est déroulé du 18 au 20 avril à l'Université d'enseignement technique de Hô Chi Minh-Ville.

L'événement a proposé un programme riche en activités, comprenant des ateliers sur "Des solutions innovantes pour promouvoir les startups créatives dans les établissements d'enseignement supérieur" et "Soutenir la start-up dans les établissements d'enseignement professionnel à l'ère de l'économie numérique", un forum d’inspiration pour les start-up étudiantes dans les technologies ainsi qu'une exposition présentant les projets de start-up d'étudiante.

Entre 2020 et 2024, les étudiants de tout le pays ont développé près de 39.000 projets de start-up. Plus de 2.000 enseignants et près de 10.000 étudiants ont été reconnus et récompensés pour leurs réalisations dans les activités de start-up.

S'adressant à la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'importance constante accordée par le Parti et l'État au rôle de la jeunesse, la considérant comme un acteur clé et lui confiant une mission pionnière dans la construction et le développement du pays.

Il a noté que c'était la quatrième fois qu'il participait à SV.STARTUP sur les sept éditions organisées, témoignant ainsi de son intérêt constant pour l'innovation émanant du mouvement de création de start-up de la jeunesse.

De nombreux jeunes ont en effet créé leur propre entreprise, levé des capitaux d'investissement et généré des emplois pour eux-mêmes et pour d'autres. Des milliers d'étudiants ont développé des start-up à forte identité vietnamienne, mais avec une dimension mondiale, proposant des produits et des applications technologiques dans des domaines variés tels que la santé, l'agriculture propre et les solutions numériques pour la vie quotidienne, transformant ainsi nos modes de vie, d'étude et de travail.

Le Premier ministre a exhorté le ministère de l'Éducation et de la Formation à poursuivre sa collaboration avec les ministères et les branches concernés pour développer des centres de soutien aux start-up étudiantes, des espaces créatifs et des incubateurs, et à élaborer un projet d'aide aux start-up. Il a encouragé les établissements d'enseignement supérieur, professionnel et général à développer des laboratoires modernes, à soutenir la recherche et les tests de produits, et à inciter les enseignants et les étudiants à participer à la recherche scientifique appliquée ainsi qu'à développer des plateformes de formation en ligne et des ressources numériques.

Le Premier ministre a appelé chaque jeune à considérer l'entrepreneuriat comme un fondement, un outil et une opportunité de carrière, ainsi qu'une responsabilité envers la société et l'avenir du pays.

Il a exprimé le souhait que les étudiants d'aujourd'hui et les 20 millions de jeunes vietnamiens, en tant que "futurs propriétaires du pays", soient des pionniers, maîtrisent les sciences et les technologies et assument la mission historique de consolider la position et la stature du Vietnam à l'ère numérique, en faisant du pays un centre d'innovation régional et mondial.

