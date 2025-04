Prix Sao Khuê 2025 : l'écosystème tech vietnamien en pleine effervescence

Le 19 avril, l'Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA) a organisé la cérémonie de remise du prix Sao Khuê 2025, sous le patronage du ministère des Sciences et des Technologies.

Photo : VNA/CVN

Lors de l’événement, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bùi Hoàng Phuong, a souligné que ce prix est un rendez-vous emblématique des organisations et entreprises numériques vietnamiennes, illustrant l’intelligence nationale mise au service de la résolution des grands défis du pays et jetant les bases de son rayonnement mondial.

Le prix Sao Khuê 2025 a attiré plus de 500 candidatures d’entreprises technologiques de premier plan à travers le pays. Après trois tours de sélection, 198 produits, services et solutions numériques d’excellence répartis dans 9 catégories ont été récompensés, témoignant du dynamisme du secteur des technologies de l’information, en phase avec l’objectif d’une économie numérique représentant 20% du PIB en 2025.

Écosystème technologique durable

À partir des produits récompensés, le jury a sélectionné les meilleurs dans chaque domaine pour l’attribution du label "Sao Khuê 5 étoiles".

Par ailleurs, le Top 10 Sao Khuê 2025 a été dévoilé selon des critères renforcés. Ces produits et services pionniers couvrent des domaines comme l’assurance, les investissements, l’inclusion numérique, la transformation digitale, la banque numérique, les équipements intelligents, la gouvernance des systèmes, les technologies de l’information et la formation...

Photo : VNA/CVN

Selon VINASA, les 198 produits, services et solutions récompensés, provenant de 125 entreprises, ont généré près de 48.000 milliards de dôngs (près de 2 milliards de dollars) de chiffre d’affaires en 2024, soit près de 20% des revenus totaux du secteur des logiciels et services numériques du pays.

Ces solutions contribuent activement à la transformation numérique des processus administratifs et métiers, au service des autorités et des secteurs économiques clés, offrant ainsi des bénéfices concrets aux citoyens et aux entreprises, tout en favorisant l’accès aux marchés internationaux.

Le président de VINASA, Nguyên Van Khoa, a affirmé que les entreprises technologiques vietnamiennes ne se limitent plus au marché intérieur, mais exportent également leur savoir-faire à l’international. Plusieurs solutions d’IA, de blockchain et de cloud computing distinguées par Sao Khuê 2025 ont été intégrées dans de grands contrats avec des marchés exigeants comme le Japon, l’Europe et l’Amérique du Nord.

Les organisateurs espèrent que le prix Sao Khuê continuera d’être une source d’inspiration, favorisant un écosystème technologique durable.

VNA/CVN