Le secteur technologique doit relever le défis des ressources humaines

Dans un contexte de mondialisation et de transformation numérique accélérée par la révolution industrielle 4.0, l’attraction et la fidélisation des talents sont devenues des enjeux stratégiques pour les entreprises technologiques. Ces politiques constituent un levier essentiel pour garantir leur compétitivité et assurer un développement durable dans l’économie numérique.

La résolution N°57-NQ/TW du Politburo souligne que les ressources humaines constituent un facteur clé pour accélérer le développement scientifique, technologique et la transition numérique. À cet égard, des politiques spécifiques sont nécessaires pour attirer et retenir les talents technologiques, tant au Vietnam qu’à l’étranger, à travers des mécanismes innovants et incitatifs.

Cependant, selon les experts, le Vietnam souffre d’une pénurie de personnel hautement qualifié dans des secteurs stratégiques comme l’intelligence artificielle (IA), le Big Data ou la cybersécurité. Ces domaines, bien qu’en plein essor, exigent des compétences avancées et une expertise pointue, ce qui alimente une compétition féroce entre les entreprises pour recruter et retenir les meilleurs talents.

De plus, de nombreuses entreprises locales ne mettent pas encore suffisamment l’accent sur la formation aux compétences numériques, ni sur des politiques de rémunération attractives pour fidéliser les talents. L’absence de stratégie ciblée pour intégrer ces experts dans les secteurs technologiques clés complique davantage la situation, laissant ainsi la pénurie de main-d’œuvre qualifiée s’aggraver.

Selon Lê Hông Quang, directeur général de MISA, la pénurie de talents qualifiés dans l’industrie technologique vietnamienne est un défi majeur. L’offre actuelle en matière de ressources humaines est insuffisante pour répondre à la demande croissante. De nombreuses entreprises, y compris MISA, sont confrontées au départ de leurs collaborateurs expérimentés vers des firmes offrant des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail.

Même constat du côté de Viettel, l’un des plus grands groupes technologiques du pays. Son président-directeur général, Tào Duc Thang, reconnaît que la fuite des talents vers des entreprises concurrentes offrant des rémunérations parfois quatre à cinq fois supérieures est une réalité incontournable. Bien que Viettel ait mis en place des politiques de fidélisation attractives, ces efforts ne permettent pas toujours de retenir les experts les plus convoités.

Toutefois, le groupe affirme voir ce phénomène sous un prisme positif : "Même s’ils partent, ces talents continueront à contribuer au progrès technologique du pays, et nous sommes fiers d’avoir été un tremplin pour leur carrière".

S’adapter pour répondre aux nouvelles exigences

Face à ces défis, les experts estiment que pour que la technologie, l’innovation et la transition numérique deviennent de véritables moteurs de croissance, les entreprises doivent adopter une stratégie globale en matière de ressources humaines.

Cela implique : des mécanismes exceptionnels pour attirer les talents au Vietnam et à l’étranger, des politiques de rémunération et d’environnement de travail adaptées pour fidéliser les experts ; des investissements dans les infrastructures technologiques et la formation aux compétences numériques.

De plus en plus d’entreprises adoptent une approche intégrée, combinant recrutement stratégique, modernisation des infrastructures, développement des compétences et amélioration des conditions de travail. Une culture d’entreprise forte et un environnement flexible et dynamique sont désormais considérés comme des facteurs clés pour fidéliser les talents, bien au-delà des seuls avantages salariaux.

Selon Lang Vinh Tuong, directeur général de SmartDev, un acteur majeur du développement logiciel, la fidélisation des talents passe par des investissements massifs en formation continue et en innovation. L’entreprise propose des formations régulières aux technologies émergentes, notamment en intelligence artificielle, et finance l’obtention de certifications techniques pour renforcer les compétences de ses équipes.

Chez SmartDev, la création d’un environnement de travail stimulant et collaboratif est au cœur de la stratégie RH. L’objectif est d’offrir un espace où les passionnés de technologie peuvent innover et évoluer sur le long terme.

De son côté, Pham Hông Quât, directeur du Département des startups et des entreprises technologiques du ministère des Sciences et Technologies, souligne l’importance d’offrir un cadre de travail optimisé aux talents technologiques. Selon lui, le Vietnam doit investir dans des espaces numériques modernes, des outils de pointe et des laboratoires de prototypage pour permettre aux experts de développer de nouvelles solutions technologiques.

"Le Vietnam ne dispose pas encore d’un environnement technologique suffisamment attractif pour retenir ses talents locaux ou attirer des experts internationaux. Il est crucial que l’État mette en place des incitations adaptées, notamment pour encourager les Vietnamiens de l’étranger à revenir et à contribuer au développement national".

Les experts plaident également pour une réforme des lois et réglementations encadrant le secteur technologique. Des ajustements sont nécessaires dans des domaines comme la finance, le budget et la fiscalité pour permettre aux entreprises de déployer des politiques d’attraction plus compétitives.

Par ailleurs, la création de fonds d’innovation et de soutien aux jeunes talents apparaît comme une solution clé pour renforcer l’investissement dans les ressources humaines. Ces initiatives contribueraient à faire du Vietnam un hub technologique majeur en Asie, capable d’attirer et de retenir les talents nécessaires à son développement.

Dans un monde où la compétition pour les talents technologiques s’intensifie, l’attraction et la fidélisation des experts sont devenues des priorités pour les entreprises vietnamiennes. Ces enjeux ne concernent pas uniquement la survie des entreprises, mais également la capacité du Vietnam à se positionner comme un acteur clé de l’économie numérique mondiale.

Le pays se trouve ainsi à un tournant décisif, où les décisions prises aujourd’hui en matière de formation, d’innovation et de conditions de travail détermineront sa place dans l’industrie technologique de demain.

