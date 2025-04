Le Vietnam généralisera les antennes "massive MIMO" en 2026

D'ici 2026, l'ensemble des zones urbaines et rurales du Vietnam seront équipées d'antennes intelligentes "massive MIMO" (Multiple Input Multiple Output), garantissant des performances élevées et une préparation optimale aux services numériques de nouvelle génération.

Cette technologie émergente, destinée aux nouveaux systèmes de communication et à l'Internet des objets, repose sur l'utilisation de centaines d'antennes interagissant entre elles. Elle figure parmi les techniques candidates pour la 5G et pour succéder aux normes 4G LTE et LTE-A.

Cette annonce a été faite par Nguyên Tiên Dat, directeur général adjoint du Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel), lors du premier Sommet de la nation numérique (GSMA Digital Nation Summit), organisé pour la première fois au Vietnam le 15 avril.

Cet objectif vise à assurer un accès universel à la technologie pour tous les citoyens, quelle que soit leur région, réduisant ainsi la fracture numérique au Vietnam. Il s'inscrit dans l'ambition de porter la contribution de l'économie numérique à 30 % du PIB du Vietnam d'ici 2030, a souligné Nguyên Tiên Dat.

Organisé par la GSMA (Global System for Mobile Communications Association), ce Sommet s'est concentré sur les solutions pour établir un écosystème numérique vietnamien moderne et durable.

Il contribue à soutenir et à promouvoir le processus global de transformation numérique, à bâtir une économie numérique au Vietnam, à connecter les plus grandes entreprises technologiques mondiales et à créer une dynamique pour le développement de l'infrastructure numérique. Cette démarche vise la concrétisation de la résolution n° 57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique (Résolution 57) sur la réalisation de percées dans le développement des sciences et des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique nationale.

Selon Julian Gorman, directeur de la région Asie-Pacifique de la GSMA, l'économie vietnamienne connaît une croissance très rapide, potentiellement l'une des plus dynamiques de la région, et Viettel est l'un des principaux opérateurs. Les voix du Vietnam et de Viettel méritent d'être davantage entendues dans l'industrie, et cet événement constitue la première étape de ce processus.

Il est à noter que la Stratégie nationale d’infrastructure numérique à l’horizon 2025, avec une vision jusqu’en 2030, insiste sur l’importance des infrastructures de télécommunications et d’Internet en tant qu'éléments essentiels de l’économie numérique. Elle fixe un objectif ambitieux : d’ici 2025, 100 % des villes et provinces, zones industrielles et technologiques, gares, ports maritimes et aéroports… devront être couverts par la 5G.

