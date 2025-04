Des graines de lotus vietnamiennes seront emportées dans l’espace

Le Centre spatial national du Vietnam (relevant de l’Académie vietnamienne des sciences et des technologies) a annoncé aujourd'hui, 14 avril, que 169 graines de lotus vietnamiennes s'apprêtent à voyager dans l’espace aux côtés d'astronautes à bord du vaisseau New Shepard. Le lancement est prévu ce soir à 20h30 (heure de Hanoï) depuis Van Horn, au Texas (États-Unis).

Le Centre spatial national du Vietnam a également révélé sa collaboration avec Amanda Nguyen, une astronaute américaine d’origine vietnamienne, dans le cadre de la mission spatiale NS-31. Cette mission, organisée par Blue Origin, l'entreprise américaine spécialisée dans l’aérospatiale, est la toute première à être composée exclusivement de femmes.

Le Centre spatial national du Vietnam organisera une séance de suivi en direct de la mission NS-31 de 20h00 à 21h00 dans la salle 903, bâtiment A6 de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam (18 rue Hoàng Quôc Viêt, Hanoï). Le lien de diffusion en direct sera accessible sur le site officiel de Blue Origin : https://www.blueorigin.com/.

Amanda Nguyen deviendra ainsi la première femme américaine d’origine vietnamienne à s’aventurer dans l’espace. Elle sera accompagnée dans cette mission NS-31 par cinq autres astronautes remarquables : Aisha Bowe, ancienne ingénieure aérospatiale d’origine bahaméenne ; Gayle King, journaliste de renom ; Katy Perry, chanteuse et philanthrope ; Kerianne Flynn, productrice de cinéma ; et Lauren Sánchez, pilote d’hélicoptère et journaliste.

Il s’agit du premier équipage entièrement féminin depuis le vol historique de Valentina Terechkova en 1963, un symbole fort de l'égalité des sexes dans la conquête spatiale.

Pour ce vol spatial singulier, le Centre spatial national du Vietnam a fourni 169 graines de lotus (Nelumbo nucifera) qui accompagneront Amanda Nguyen au-delà de notre planète. Ces graines reviendront sur Terre après la mission, permettant ainsi des recherches approfondies sur les effets de l’environnement spatial sur la croissance des plantes, contribuant de manière significative à la science botanique et à l’exploration spatiale future.

Dans les prochaines étapes, le Centre spatial national du Vietnam entend poursuivre activement ses projets de recherche et d’éducation scientifique, en ciblant particulièrement la jeunesse, afin de susciter une passion durable pour l’exploration de l’univers.

