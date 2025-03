Un ingénieur vietnamien d’Australie booste l’agriculture avec la technologie des drones

Le D r . Trân Phi Vu, président du Réseau d’innovation Vietnam - Australie, maître de conférences à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud et scientifique en chef de JWC Lab Inc, a mis son expertise au service du développement de l’agriculture durable au Vietnam grâce à la technologie des drones.

Commentant la résolution N°57 du Politburo du Parti sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique, il l’a qualifiée d’élément positif, supprimant les obstacles empêchant les talents technologiques nationaux et étrangers d’apporter leur contribution au développement du pays.

Par ailleurs, Trân Phi Vu, ingénieur aéronautique ayant passé huit ans en Australie, a souligné l’excellence de l’agriculture de pointe dans le secteur australien. Au Vietnam, l’adoption de la technologie des drones permettra aux agriculteurs de protéger leur santé et de gagner du temps sur leurs cultures.

En 2018, avec l’équipe R&D de JWC Lab Inc., il a collaboré avec des experts australiens, français et américains pour développer des drones agricoles capables de diagnostiquer les maladies des cultures et d’appliquer des traitements. Ces drones de 0,54 mètre de haut et dotés de six hélices collectent des images haute résolution pour créer l’indice de végétation par différence normalisée (NDVI), qui mesure la verdure et la densité de la végétation.

Les drones sont 28 fois plus rapides que la pulvérisation manuelle, couvrant deux hectares en seulement 10 minutes, tout en économisant 15% d’engrais et jusqu’à 60 à 70% d’eau. Grâce à leur compacité et leur légèreté, combinées à la polyvalence des drones, les drones peuvent opérer avec souplesse sur tous les terrains.

Cet appareil alimenté par l’IA permet d’identifier rapidement les maladies et de suggérer aux agriculteurs des méthodes de pulvérisation appropriées et des traitements rapides. Il a expliqué que les plantes saines ont une teneur en chlorophylle plus élevée et paraissent plus vertes ; à l’inverse, les plantes faibles présentent une teneur en chlorophylle réduite, ce qui permet aux agriculteurs d’identifier et d’isoler les plantes malades.

Conscients que tous les agriculteurs ne peuvent pas utiliser de drones eux-mêmes, Trân Phi Vu et son équipe ont développé une plateforme de drones en tant que service (DaaS™) permettant aux agriculteurs de programmer des pulvérisations via une simple application mobile, en payant uniquement pour les services utilisés.

Trân Phi Vu et Nguyên Duy Luân, Pdg de JWC Lab et scientifique et homme d’affaires américano-vietnamien, collaborent avec le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville pour mener divers projets scientifiques et technologiques et créer des incubateurs axés sur des domaines technologiques clés, tout en proposant des politiques rationnelles pour attirer les experts et les startups.

Il a estimé que certains obstacles devaient encore être levés, notamment les politiques et les cadres juridiques liés aux sciences et aux technologies. Il a cité l’absence de réglementation spécifique en matière d’investissement pour la blockchain, l’IA ou les technologies avancées comme les drones comme un obstacle empêchant les entreprises d’investir et de développer ces domaines.

Le Vietnam devrait continuer à créer des conditions favorables pour que les scientifiques puissent appliquer leurs avancées scientifiques et technologiques dans le pays, établir une agence pour superviser ces technologies et adopter des visions à court et à long terme pour mener à bien les développements, a-t-il plaidé.

