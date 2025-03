L’IA au service du secteur public : défis et opportunités pour le Vietnam

Photo : Tât Thành/VNA/CVN

Le secteur public joue un rôle clé dans son développement au Vietnam, en favorisant un écosystème IA national et en intégrant cette technologie dans la gouvernance et les services publics. Cependant, plusieurs défis demeurent, notamment le manque de ressources humaines, d'infrastructures et de mécanismes de soutien adéquats.

Pénurie de ressources humaines

Le Professeur associé, Docteur Nguyên Xuân Hoài, directeur de l'Institut d'IA de l'Université des technologies, Université nationale de Hanoï, souligne que le Vietnam manque cruellement de spécialistes en IA. Chaque année, les diplômés ne couvrent qu'environ 10% des besoins du marché. Parmi les 55.000 étudiants en technologies de l'information, seulement 30% possèdent les compétences nécessaires pour travailler dans ce domaine. En outre, les entreprises peinent à accéder aux experts de haut niveau ainsi qu'aux infrastructures et plateformes essentielles au développement de l’IA.

Trân Anh Tu, directeur adjoint du Département des sciences et technologies du ministère des Sciences et Technologies, affirme que l’IA est non seulement un outil stratégique mais aussi un facteur clé de compétitivité. D'ici 2030, elle devrait contribuer à hauteur de 14.000 milliards de dôngs à l'économie numérique vietnamienne. Toutefois, pour exploiter pleinement ce potentiel, il est crucial de renforcer la formation et d’encourager un développement responsable de l’IA.

Nécessité d'une stratégie claire

Le Vietnam a défini des orientations précises pour accélérer l’essor de l’IA. La Résolution N°57, publiée le 22 décembre 2024, insiste sur la nécessité d'une autonomie technologique, d’un investissement prioritaire dans l'innovation et d’une intégration rapide des avancées mondiales.

Lors du Forum sur l’industrie des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance de renforcer la gouvernance intelligente et de généraliser l’accès à l’IA via des assistants virtuels pour les citoyens. Il a également insisté sur la nécessité de "développer l’IA et la maîtriser", avec des initiatives comme le programme de "alphabétisation numérique universelle".

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, la mise en place d’un Centre national de données à Hoà Lac à Hanoï, prévu pour 2025, vise à centraliser les informations des ministères et collectivités locales, contribuant ainsi à l’essor de l’économie numérique.

Conditions nécessaires pour une adoption efficace de l’IA

Đô Thanh Huyên, experte en politique publique du PNUD Vietnam, propose quatre axes stratégiques pour garantir une adoption réussie de l’IA dans le secteur public, les 4M : Mechanisms (Mécanismes) : Renforcement du cadre réglementaire pour assurer une gestion sécurisée et efficace des données. Machinery (Infrastructures) : Développement des bases de données et amélioration du traitement du vietnamien dans les systèmes d’IA.

Manpower (Ressources humaines) : Formation des fonctionnaires et décideurs pour une meilleure compréhension des enjeux et applications de l’IA et Money (Financements) : Augmentation des investissements pour soutenir l’intégration de l’IA dans l’administration publique.

Pour surmonter les obstacles financiers et structurels, le Professeur Nguyên Xuân Hoài suggère la mise en place d’un environnement de test (sandbox) permettant aux entreprises d’expérimenter l’IA avant un déploiement à grande échelle.

L’IA représente une opportunité majeure pour moderniser le secteur public vietnamien. Toutefois, pour en exploiter pleinement le potentiel, il est indispensable d’adopter une approche globale combinant formation, infrastructures adaptées et financement adéquat. Une mise en œuvre efficace de ces mesures fera de l’IA un levier stratégique pour le développement économique et social du pays.

VNA/CVN