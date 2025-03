Coopération entre le Vietnam et l’Institut de recherche nucléaire de Doubna

Le Vietnam est l’un des pays cofondateurs de l’Institut commun de recherche nucléaire de Doubna (JINR), l’un des instituts de recherche scientifique les plus prestigieux en Russie et dans le monde.

>> Le Vietnam réaffirme son soutien au Traité sur l'interdiction des armes nucléaires

>> Un nouveau cadre légal pour accompagner le développement du nucléaire au Vietnam

>> Le Vietnam prend un arsenal de mesures pour développer sa première centrale nucléaire

Pendant la guerre, le Vietnam a envoyé des scientifiques de haut niveau au JINR pour étudier, mener des recherches et contribuer à la science et à la technologie fondamentales.

Photo : VNA/CVN

Depuis 1982, lorsque l'Académie des sciences et technologies du Vietnam est devenue le représentant plénipotentiaire du Vietnam auprès du JINR, la formation du personnel scientifique est systématisée, jetant ainsi les bases de la construction d'une équipe scientifique et technologique qualifiée, apportant une contribution importante à l'innovation du pays.

Lors d’un échange avec les journalistes de la VNA en Russie, lors d’un voyage de travail pour rencontrer les gouverneurs du JINR, le vice-président de l’Académie des sciences et de la technologie, Tran Tuan Anh, a souligné que la publication par le Comité central du Parti de la résolution 45, concernant la poursuite de la construction et de la promotion du rôle des intellectuels, et de la résolution 57, sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique, démontre l’importance de la formation du personnel scientifique au JINR.

Le Vietnam a, notamment, décidé de relancer des projets liés à l’énergie nucléaire et à la planification énergétique nucléaire, ce qui permettra aux scientifiques vietnamiens formés au JINR de contribuer davantage au développement national, a estimé le Dr Tran Tuan Anh.

En matière d'infrastructures scientifiques, le JINR dispose de sept instituts de recherche majeurs, chacun équipé d'installations de pointe. Les jeunes scientifiques vietnamiens auront ainsi l'opportunité de travailler avec l'accélérateur de particules supraconducteur NICA, l'un des six projets scientifiques de super-science en Russie, visant à réaliser des avancées significatives dans la recherche fondamentale.

Le Dr Grigori Troubnikov, académicien de l'Académie des sciences de Russie, directeur de l'Institut unifié de recherche nucléaire (JINR) et membre de l'Académie des sciences de Russie, a déclaré qu'environ 30 scientifiques vietnamiens travaillaient actuellement à l'institut, et ce nombre est en constante augmentation.

L'institut accueillera prochainement près de 20 nouveaux collaborateurs venus du Vietnam, ce qui témoigne de l'adéquation des domaines de recherche du JINR avec les intérêts du gouvernement vietnamien, a-t-il souligné.

Les politiques vietnamiennes visant à réaliser des avancées dans les domaines de la science et de la technologie sont très appréciées par la jeune communauté scientifique du JINR. Cela suscite une nouvelle dynamique forte dans la coopération internationale en matière de recherche scientifique et contribue à renforcer la position du Vietnam dans le monde scientifique.

VNA/CVN