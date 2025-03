Royaume-Uni - Vietnam : renforcement de la coopération technologique

Le 27 mars, la Semaine de la technologie Royaume-Uni - Asie du Sud-Est 2025 a officiellement débuté à Hô Chi Minh-Ville, réunissant bon nombre d'experts, d'entreprises et d'investisseurs du Royaume-Uni et de l’Asie du Sud-Est.

>> Les MAE français, allemand et britannique appellent à un retour immédiat au cessez-le-feu à Gaza

>> Vietnam et Royaume-Uni signent un protocole d'accord sur la protection des consommateurs

Cet événement d’envergure vise non seulement à renforcer la coopération entre les nations, mais aussi à offrir aux parties prenantes une plateforme d’échange, d’apprentissage et de mise en œuvre d’initiatives technologiques.

Iain Frew, ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, a ouvert l’événement par un discours mettant en avant l’importance de nouer des relations durables dans le domaine technologique entre le Royaume-Uni et le Vietnam. Selon lui, la Semaine de la technologie constitue non seulement une opportunité d’échange pour les entreprises, les experts et les chercheurs des deux pays, mais représente aussi une avancée significative pour exploiter pleinement le potentiel de coopération, notamment dans des domaines clés tels que l’intelligence artificielle (IA), la cybersécurité, la technologie financière (FinTech) et la gestion numérique.

L’ambassadeur Frew a souligné les réalisations remarquables du secteur technologique britannique au cours de l’année écoulée : "Le Royaume-Uni compte actuellement plus de 165 licornes technologiques et génère un chiffre d’affaires de plus de 1000 milliards de dollars dans ce secteur, affirmant ainsi sa position de destination d’investissement technologique de premier plan en Europe."

Il a également mis en avant le plan d’action ambitieux du gouvernement britannique en matière d’intelligence artificielle, avec un investissement de 14 milliards de livres sterling visant à créer un écosystème IA sûr, performant et éthique. Cette initiative majeure a pour objectif de renforcer la recherche, l’innovation et l’application de l’IA au Royaume-Uni, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de collaboration avec des partenaires comme le Vietnam.

M. Frew a réaffirmé l’engagement du Royaume-Uni à renforcer la coopération internationale, en particulier dans les technologies émergentes. Il a exprimé sa confiance dans le fait que la collaboration entre le Royaume-Uni et le Vietnam se développera de manière plus approfondie et plus solide dans les années à venir, notamment dans le contexte de la croissance rapide de l’économie numérique vietnamienne.

Lors de l’événement, Trần Thị Diệu Thúy, vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a également affirmé l’engagement fort de la ville en faveur du développement des infrastructures numériques et de la transformation numérique. Elle a précisé que Hô Chi Minh-Ville ambitionne de devenir un centre économique, financier et technologique moderne du Vietnam d’ici 2030, tout en s’intégrant plus profondément à l’échelle internationale. La ville reconnaît ainsi pleinement l’importance de la technologie dans la promotion des secteurs stratégiques tels que l’industrie du design, la fabrication de composants de microcircuits, l’électronique, les nouveaux matériaux et les énergies renouvelables.

Ces industries jouent un rôle clé non seulement dans l’amélioration de la compétitivité de la ville, mais aussi dans l’accélération de la transformation numérique et l’application des avancées technologiques, notamment dans les domaines de l’IA, de l’Internet des objets (IoT), de la FinTech et de la production intelligente. En développant ces secteurs, Hô Chi Minh-Ville vise à bâtir un écosystème technologique complet répondant aux besoins des marchés nationaux et internationaux.

Mme Diệu Thúy a également souligné que Hô Chi Minh-Ville est pleinement disposée à renforcer sa coopération avec des partenaires internationaux, en particulier le Royaume-Uni, pour mettre en œuvre des solutions technologiques avancées. La ville s’engage à poursuivre l’amélioration de ses politiques d’investissement et à créer un environnement propice aux entreprises. Grâce à un climat des affaires transparent et attractif, Hô Chi Minh-Ville entend devenir une destination privilégiée pour les entreprises technologiques internationales.

Potentiel de coopération

L’un des sujets majeurs de cet événement est le potentiel de coopération technologique entre le Royaume-Uni et le Vietnam, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et de la cybersécurité. L’ambassadeur Frew et Mme Diệu Thúy ont tous deux reconnu que le Vietnam est en train de devenir un centre technologique clé en Asie du Sud-Est, avec une économie numérique en pleine expansion et une population jeune et férue de technologie. Ce contexte représente une opportunité précieuse pour le Royaume-Uni et le Vietnam de renforcer leur collaboration, en particulier dans les secteurs de l’IA, de la FinTech et de la cybersécurité.

L’une des opportunités de coopération les plus remarquables réside dans la gestion des données et la mise en place de systèmes intelligents permettant d’optimiser les services publics. Avec le soutien des partenaires britanniques, Hô Chi Minh-Ville pourrait déployer des plateformes technologiques avancées pour collecter et analyser les données, améliorant ainsi l’efficacité des services publics, réduisant les coûts et rehaussant la qualité de vie des habitants. Le Royaume-Uni, avec des entreprises comme Encompass et CyberCube, pourrait apporter des solutions en matière de cybersécurité et de gestion des données, aidant Hô Chi Minh-Ville à protéger les informations et à garantir la sécurité de ses systèmes technologiques.

Au-delà de la coopération technologique, la relation entre le Royaume-Uni et le Vietnam ouvre également de vastes opportunités en matière d’investissement et de transfert de technologies. Les entreprises britanniques, notamment dans les domaines de la FinTech, de la cybersécurité et de l’IA, recherchent activement de nouveaux marchés pour se développer. Avec la croissance rapide de son économie numérique et un environnement commercial favorable, le Vietnam représente une destination idéale pour les investisseurs internationaux.

En particulier, le Vietnam met en place des politiques attractives pour encourager les investissements technologiques, offrant des incitations fiscales et un soutien aux projets de transformation numérique et de recherche et développement. Cet environnement favorable permet non seulement aux entreprises britanniques de participer aux projets technologiques au Vietnam, mais aussi de se connecter à des partenaires à travers l’Asie du Sud-Est. Cette collaboration stratégique favorise le développement technologique du Vietnam tout en offrant aux entreprises britanniques de nouvelles opportunités d’expansion et de croissance dans une région dynamique.

Dans un environnement aussi prometteur, un mémorandum d’entente a été signé entre le Consulat général du Royaume-Uni et le Centre de transformation numérique de Hô Chi Minh-Ville. Cet accord ouvre la voie à une coopération approfondie dans les domaines de la transformation numérique, de la gestion des données et de la cybersécurité, offrant ainsi des perspectives de développement mutuel.

Cet événement témoigne également de l’engagement fort du Vietnam et du Royaume-Uni à bâtir un avenir numérique robuste, où la technologie et l’innovation jouent un rôle central dans la croissance économique et sociale.

Selon les investisseurs, avec un environnement commercial favorable, une main-d’œuvre jeune et technologiquement compétente, le Vietnam est un partenaire idéal pour le Royaume-Uni afin de renforcer la coopération et les investissements. D’autre part, grâce à l’essor rapide des technologies et de l’économie numérique, le Vietnam bénéficiera du soutien des experts et des entreprises de premier plan du Royaume-Uni, ce qui renforcera sa compétitivité et ouvrira de nouvelles opportunités de développement durable pour les deux pays.

Texte et photos : Minh Thu/CVN