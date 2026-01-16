La diplomatie économique au service de l’ouverture des marchés agricoles

Dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques et la montée du protectionnisme, la croissance continue des exportations vietnamiennes de produits agricoles, forestiers et aquatiques constitue une performance notable. Ce succès est en grande partie attribuable à une diplomatie économique proactive, pragmatique et efficace.

Parallèlement à la restructuration de la production et à l’amélioration de la qualité, la diplomatie économique joue un rôle moteur dans l’élargissement des débouchés, la levée des barrières commerciales et l’intégration de l’agriculture vietnamienne dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Selon la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, la diplomatie économique est identifiée comme un pilier prioritaire. Le ministère coordonne étroitement son action avec le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, les collectivités locales et les entreprises afin de diversifier les marchés d’exportation et de renforcer la présence des produits vietnamiens à l’international.

L’une des avancées majeures réside dans la mise en œuvre du Projet de développement de l’industrie Halal à l’horizon 2030. En 2025, le projet a permis d'ouvrir de nouveaux marchés, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, créant ainsi de nouvelles marges de croissance durable pour l’agriculture vietnamienne dans les années à venir.

Les efforts conjoints dans l’application des engagements internationaux en matière de climat, d’environnement et de biodiversité ont également renforcé la crédibilité du Vietnam tout en facilitant l’accès aux technologies et aux financements internationaux au service d’une agriculture verte et durable.

En 2025, les exportations du secteur ont atteint un sommet historique de 70,09 milliards de dollars. Les fruits et légumes ont particulièrement brillé avec 8,6 milliards de dollars, soit une progression de près de 20% en un an. Ces résultats reflètent l'élan de forte croissance du secteur des fruits et légumes, un domaine qui bénéficie de manière tangible de l’élargissement des marchés et de la diversification des partenaires.

Selon le président de l'Association vietnamienne des fruits et légumes, Nguyên Thanh Binh, les activités de promotion du commerce, notamment la participation à des foires et expositions internationales, ont été mises en œuvre de manière efficace, permettant aux entreprises d’élargir leurs marchés et d’accéder à de nouveaux clients.

En outre, l’association met l’accent sur l’accompagnement des entreprises et des producteurs dans le respect des réglementations et des normes des marchés importateurs, contribuant ainsi à renforcer la crédibilité des fruits et légumes vietnamiens et à limiter les infractions à l’exportation. Sur cette base, elle estime que les exportations de fruits et légumes pourraient atteindre 10 milliards de dollars en 2026, à condition de poursuivre l’amélioration de la qualité, de parfaire les systèmes de traçabilité et d’intensifier la promotion des produits.

Bien que les produits vietnamiens soient présents sur près de 200 marchés, la dépendance de certains produits à quelques marchés majeurs souligne la nécessité de poursuivre la diversification, notamment vers l’Afrique, l’Asie du Sud et l’Amérique latine, afin de renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement.

Conformément aux orientations du projet de documents du XIVe Congrès du Parti, l’action extérieure, en particulier dans les domaines de l’agriculture et de l’environnement, demeure une priorité stratégique de la diplomatie économique et du développement national.

