Surmonter les vents contraires, poser les bases et s’élancer vers une nouvelle ère

À l'occasion du Nouvel An 2026, le Premier ministre Pham Minh Chinh a accordé une interview à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) concernant les résultats du développement socio-économique en 2025, le bilan du mandat 2021-2025 et les missions pour l'année 2026 - première année de mise en œuvre de la Résolution du XIV e Congrès national du Parti. Nous avons l'honneur de présenter l'intégralité du contenu de cette interview.

>> Les relations bilatérales sont entrées dans une nouvelle ère de coopération approfondie

>> Le Vietnam s’élance vers une nouvelle ère de prospérité à l’aube de l’année 2026

>> Tô Lâm exhorte à renforcer le secteur des affaires intérieures dans la nouvelle ère

Photo : VNA/CVN

Monsieur le Premier ministre, au cours du dernier mandat de cinq ans ainsi qu’en 2025, la situation nationale et internationale a été marquée par des difficultés et des défis sans précédent. Toutefois, sous la direction et la gouvernance fermes et déterminées du gouvernement et du Premier ministre, nous avons su surmonter les «vents contraires», obtenant de nombreux acquis majeurs dans le développement socio-économique, tout en renforçant le potentiel et la position du pays. Pourriez-vous partager les réalisations les plus marquantes qui ont été accomplies ?

Depuis le début du mandat, la situation mondiale a évolué très rapidement, de manière complexe et imprévisible, marquée par de nombreux phénomènes nouveaux, sans précédent et dépassant les prévisions, notamment la pandémie de COVID-19 et ses lourdes conséquences durables, la concurrence stratégique entre les grandes puissances, les conflits et l’instabilité politique dans de nombreuses régions, ainsi que la montée des menaces de sécurité non traditionnelles, des catastrophes naturelles et du changement climatique. La croissance mondiale a ralenti, l’inflation est restée élevée et la dette publique de la majorité des pays a dépassé les seuils de sécurité. Sur le plan national, le pays a subi un "double impact" : les effets négatifs provenant de l’extérieur, conjugués à la nécessité de résoudre des faiblesses et insuffisances internes persistantes depuis de nombreuses années. Globalement, les difficultés et les défis ont été plus nombreux que les opportunités et les avantages.

Dans ce contexte, sous la direction du Parti, le gouvernement et le Premier ministre ont concentré leurs efforts de direction et de gestion selon le principe "proactivité, flexibilité, créativité, détermination et efficacité", avec l’esprit de "ne parler que de faire, pas de reculer", afin de créer des percées institutionnelles, mécanismes et politiques de nature à "renverser la situation" et à "changer d’état". Nous nous sommes rapidement adaptés et avons surmonté les conséquences de la pandémie de COVID-19, "partir plus tard pour arriver en tête", figurant parmi les cinq pays affichant les taux de couverture vaccinale les plus élevés au monde, avec un taux de mortalité de 0,37% du total des cas infectés, bien inférieur à la moyenne mondiale de 1%. Cette base a permis une transition précoce de la stratégie "zéro COVID" vers une "adaptation sûre et flexible à la COVID-19", ainsi que l’élaboration d’un programme de relance et de développement socio-économique. Les efforts ont été intensifiés pour parachever le cadre institutionnel, lever les difficultés entravant la production et les activités commerciales, mobiliser et utiliser efficacement toutes les ressources, et créer des percées dans l’ensemble des secteurs. La priorité a été donnée à la promotion de la croissance tout en préservant la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l’inflation et en garantissant les grands équilibres de l’économie. Une attention particulière a été accordée au développement des secteurs culturel, social et environnemental, ainsi qu’au renforcement de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères, afin de maintenir un environnement pacifique et stable propice au développement national.

Les travaux d’élaboration et de perfectionnement institutionnels, ainsi que la "révolution" de la réorganisation et de la rationalisation de l’appareil administratif, avec la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux, ont constitué un point saillant majeur de l’action de direction et de gestion en 2025. Le gouvernement a dirigé l’élaboration et la coordination en vue de soumettre au Bureau politique pour la promulgation de dix résolutions de portée stratégique dans des domaines clés (dont sept ont été adoptées et trois sont en préparation), parallèlement à la soumission de résolutions de l’Assemblée nationale afin de les institutionnaliser. Le nombre de lois, d’ordonnances, de résolutions adoptées par l’Assemblée nationale et de décrets promulgués par le gouvernement a atteint un niveau record pour un mandat. Dans le même temps, la réorganisation et la rationalisation de l’appareil administratif et la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux ont été conduites avec détermination et efficacité, en lien avec l’accélération de la décentralisation et de la délégation de pouvoirs. Les effectifs de l’administration publique ont été réduits de 145.000 personnes, tandis que les dépenses de fonctionnement ont diminué de 39.000 milliards de dôngs par an. À ce jour, le fonctionnement des administrations locales à deux niveaux est entré pour l’essentiel dans un cadre stable, marquant la transition d’une gestion administrative vers un service au peuple et une gouvernance au service du développement. Les procédures administratives et les conditions d’activité ont été largement réexaminées et simplifiées, afin de faciliter au maximum les démarches des citoyens et des entreprises.

Malgré un contexte extrêmement difficile, grâce aux efforts conjugués de l’ensemble du système politique, de la population et de la communauté des entreprises, sous la direction du Parti, la situation socio-économique du pays a continué de s’améliorer, avec une tendance où chaque mois est meilleur que le précédent, chaque année meilleure que la précédente, et ce mandat meilleur que le précédent dans la plupart des domaines. Les 15 principaux indicateurs de 2025 ont tous été atteints ou dépassés, contribuant à la mise en œuvre réussie des objectifs, missions et solutions du mandat 2021-2025. Parmi les résultats marquants figurent notamment : une croissance du PIB de 8,02% en 2025, plaçant le Vietnam parmi les économies à forte croissance de la région et du monde, tout en maintenant la stabilité macroéconomique, une inflation contenue à 3,31% et les grands équilibres économiques. Le déficit budgétaire, la dette publique, la dette gouvernementale et la dette extérieure nationale sont restés bien en-deçà des plafonds réglementaires. Les recettes budgétaires ont atteint un niveau record, s’élevant à environ 2.650.000 milliards de dôngs au 31 décembre 2025, soit un dépassement de 34,74% des prévisions et une hausse d’environ 30,3% par rapport à 2024.

Les investissements directs étrangers ont atteint 38,4 milliards de dollars, dont 27,62 milliards effectivement débloqués, un niveau inédit, portant le total du mandat à plus de 184,2 milliards de dollars et plaçant le Vietnam parmi les 15 principaux pays en développement attracteurs de capitaux d'IDE. Le volume du commerce extérieur a établi un record de plus de 930 milliards de dollars en 2025, avec pour la première fois des exportations agricoles dépassant 70 milliards de dollars, positionnant le pays parmi les 20 premières nations mondiales. Le PIB a dépassé 514 milliards de dollars et le PIB par habitant a franchi le seuil de 5.026 dollars, soit plus de 1,4 fois le niveau de 2020, faisant entrer le Vietnam dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire supérieur. En 2025, 297.500 entreprises ont été nouvellement créées ou ont repris leurs activités, soit 1,3 fois le nombre d'entreprises ayant quitté le marché. Le pays compte désormais 1,02 million d'entreprises en activité, en hausse de plus de 20% par rapport à 2020, confirmant le rôle du secteur privé comme moteur essentiel de l’économie nationale, conformément à la Résolution 68 du Bureau politique. Bien que le Vietnam soit un pays en développement à économie ouverte et de taille encore modeste, ces résultats témoignent de la forte résilience de son économie face aux chocs extérieurs.

Au-delà des résultats quantitatifs, la qualité de la croissance s’est nettement améliorée. La contribution de la productivité globale des facteurs (PGF) à la croissance économique a atteint environ 47%, dépassant l’objectif fixé de 45%. En 2025, le Vietnam s’est classé au 44ᵉ rang sur 139 pays et territoires dans l’Indice mondial de l’innovation. La structure économique a continué d’évoluer vers l’industrialisation et la modernisation, la part de l’industrie, de la construction et des services dans le PIB passant de 78,6% en 2020 à 80,4% en 2025, tandis que celle de l’agriculture a reculé de 12,7% à 11,6%. De nombreux projets en difficulté et inefficaces de longue date ont été traités avec fermeté, contribuant à la lutte contre le gaspillage, à la libération des ressources et à la stimulation de la croissance.

Photo : VNA/CVN

Le système d’infrastructures stratégiques a connu un développement révolutionnaire, avec la construction et l’achèvement de nombreux ouvrages de grande envergure et modernes dans les domaines des transports, de l’énergie, de la logistique, des services, de la santé, de l’éducation, du numérique et de l’urbanisme, renforçant la connectivité, l’effet d’entraînement et l’ouverture de nouveaux espaces de développement. Ces investissements ont accru la valeur ajoutée foncière, renforcé la compétitivité et l’attractivité pour les investisseurs, jetant les bases solides pour faire du Vietnam un centre de connexion régional et mondial. Durant le mandat 2021-2025, l’investissement public total a atteint environ 3.400.000 milliards de dôngs, en hausse de près de 55% par rapport au mandat précédent, avec une allocation plus concentrée et la réduction du nombre de projets financés par le budget central, passé d’environ 11.000 à 4.600 (en baisse de 60%).

À la fin de 2025, environ 3.345 km d’autoroutes avaient été achevés et mis en service (3.803 km en incluant les voies d’accès et échangeurs, soit 803 km au-delà de l’objectif fixé), ainsi que plus de 1.711 km de routes côtières, dépassant les objectifs fixés par le XIIIe Congrès du Parti. L’année 2025 a également été marquée par trois vagues nationales de lancement et d’inauguration de projets, totalisant 564 ouvrages d’infrastructure majeurs, pour un investissement global de plus de 5.140.000 milliards de dôngs, dont près de 75 % de capitaux privés, illustrant l’efficacité de la mobilisation des ressources sociales pour le développement.

La science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ont été mises en œuvre avec détermination, obtenant des résultats initiaux significatifs. En application de la Résolution 57 du Bureau politique, le gouvernement a soumis en un an à l'Assemblée nationale dix projets de loi portant directement sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, tandis que 19 décrets d’application ont été promulgués. Le Vietnam s’est hissé au deuxième rang de l’ASEAN pour les investissements en intelligence artificielle, au 6ᵉ rang sur 40 pays pour l’Indice de l’IA et au 44ᵉ rang mondial pour l’innovation. Les trois piliers "gouvernement numérique - société numérique - citoyen numérique" se sont clairement structurés sur la base d’infrastructures numériques modernes. Le réseau 5G couvre désormais plus de 90% de la population, le Centre national de données est entré en fonctionnement, plaçant le Vietnam parmi les cinq premiers pays à maîtriser l’ensemble de l’écosystème 5G. Les infrastructures de connectivité ont également franchi un jalon stratégique avec une ligne de fibre optique terrestre internationale de 3.900 km traversant cinq pays de l’ASEAN, sous maîtrise vietnamienne, réduisant la dépendance aux câbles sous-marins et renforçant la stabilité du réseau et la sécurité des données nationales.

Les secteurs culturel et social ont été renforcés, la protection sociale assurée et le niveau de vie de la population amélioré. Sur la période 2021-2025, plus de 1.100.000 milliards de dôngs ont été consacrés à la sécurité sociale, représentant environ 17 des dépenses budgétaires totales. Le revenu mensuel moyen des travailleurs est passé de 5,5 millions de dôngs en 2020 à 8,4 millions en 2025. Le taux de pauvreté multidimensionnelle a reculé de 4,4% en 2021 à 1,3 en 2025. L’objectif d’élimination des logements précaires a été atteint avec plus de cinq ans d’avance, grâce à la construction ou à la rénovation de plus de 334.000 logements. En 2025, plus de 1.021.000 logements sociaux ont été achevés, atteignant 102 % du plan annuel, et le Fonds national du logement a été créé. En outre, environ 8.800 milliards de dôngs et plus de 42.100 tonnes de riz ont été mobilisés à partir des réserves budgétaires centrales pour aider les localités à faire face aux conséquences des catastrophes naturelles. Cent établissements scolaires intégrés primaire-collège ont été construits simultanément dans les communes frontalières et achevés avant la rentrée scolaire 2026-2027. Selon les Nations unies, l’indice de bonheur du Vietnam en 2025 s’est classé au 46ᵉ rang mondial, gagnant 37 places par rapport à 2020.

Les capacités de défense et de sécurité ont été consolidées et renforcées, avec la plus forte allocation de ressources jamais accordée à ces secteurs. La sécurité politique et l’ordre social ont été préservés, garantissant la sécurité de l’État et de la population, tandis que la criminalité a été nettement contenue, enregistrant une baisse de 24,23 % par rapport à 2024. Les affaires étrangères et l’intégration internationale ont constitué un autre point fort : le Vietnam a renforcé et rehaussé ses relations avec 17 pays, portant à 42 le nombre de partenaires disposant d’un cadre relationnel de partenariat global ou supérieur, dont des partenariats stratégiques globaux avec l’ensemble des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Le prestige et la position internationale du pays n’ont cessé de s’affirmer.

L’année 2025 a continué d’être marquée par de profonds changements dans la direction et la gouvernance du gouvernement et du Premier ministre, dans un esprit d’efficacité et au service du peuple, visant à bâtir un gouvernement facilitateur, agissant et humaniste. Pourriez-vous nous faire part de vos aspirations et de vos réflexions profondes à ce sujet ?

En exerçant ses missions et prérogatives, conformément aux dispositions de la Constitution, des lois et du Règlement de travail et en s’appuyant sur le mot d’ordre d’action "Discipline et responsabilité ; proactivité et réactivité ; rationalisation et efficacité ; accélération et percée", le gouvernement, le Premier ministre ainsi que chaque membre du gouvernement ont pleinement fait preuve d’un esprit de créativité, de détermination dans la conduite, l’orientation et la gestion de l’ensemble des domaines. L’action gouvernementale a mis en valeur le rôle et l’intelligence collective, étroitement associés à la responsabilité individuelle, suivant le principe : "Lorsque le Parti a donné ses orientations, que le gouvernement est uni, que l’Assemblée nationale est d’accord, que le peuple soutient, que la Patrie l’attend et que les amis internationaux apportent leur appui, alors il s’agit d’agir sans hésiter ni reculer". S’ancrant fermement dans la réalité et prenant la pratique comme critère d’évaluation, le gouvernement considère les citoyens et les entreprises comme le centre, le sujet, la ressource et le moteur principal du développement.

Animé par une vision stratégique "voir loin, penser en profondeur et agir avec ambition", attachés à l’importance du temps, de l’intelligence et de la capacité à prendre des décisions opportunes, et portés par un esprit de travail inlassable - "sans compter ni les jours ni les nuits", "travailler de jour comme de nuit, y compris les jours de repos", le gouvernement et ses membres ont déployé tous leurs efforts, renouvelant les modes de pensée, les méthodes de travail et les modalités de mise en œuvre ; faisant preuve de proactivité, de souplesse et de créativité, tout en adoptant des réponses et des solutions adaptées afin de traiter en temps opportun les questions importantes et imprévues ainsi que les missions majeures et urgentes, selon le principe : "une fois engagés, aller jusqu’au bout ; une fois discuté, parvenir à un consensus ; une fois décidé, agir ; une fois l’action menée, obtenir des résultats concrets, mesurables et quantifiables".

Photo : VNA/CVN

En 2025 ainsi que depuis le début du mandat, l’un des points forts les plus marquants de l’action de direction, d’orientation et de gouvernance du gouvernement, du Premier ministre, des différents échelons, secteurs et collectivités locales est de bien saisir le situation, de suivre de près la réalité et de prendre des politiques proactives, rapides, souples et efficaces. Le gouvernement et le Premier ministre organisent régulièrement, de manière flexible, des séances de travail, des échanges et des dialogues en présentiel et en ligne afin de proposer des solutions appropriées, opportunes et efficaces. Les dirigeants du gouvernement ont effectué 239 missions de terrain dans les localités, se rendant directement sur les sites, les chantiers pour inspecter, superviser, diriger et régler les difficultés et obstacles dès la base, conformément au principe : « là où la population a besoin d’aide, là où elle rencontre des difficultés, le gouvernement est présent », en particulier lors des périodes où les citoyens ont été durement touchés par les catastrophes naturelles, les tempêtes et les inondations, notamment dans 26 provinces du Nord en 2024 ainsi que dans les provinces de la partie Sud du Centre au cours des mois d’octobre et de novembre 2025.

On peut affirmer que le gouvernement du mandat 2021-2025 a su assurer la continuité et valoriser la tradition des 80 années de développement, en déployant sans relâche tous ses efforts, en agissant avec détermination, en innovant constamment et en améliorant la qualité de l’ensemble de ses activités, dans un esprit de service de la Patrie et du peuple, conformément à la synthèse formulée par le Secrétaire général du Parti, Tô Lâm, à l’occasion du 80ᵉ anniversaire du gouvernement : "courage - discipline - solidarité - intégrité - action - créativité - efficacité - au service du peuple".

L’objectif d’une croissance à deux chiffres, visant à poursuivre un développement rapide et durable du pays, est clairement affirmé dans la Résolution du premier Congrès du Comité du Parti du gouvernement, ainsi que dans les projets de documents du XIVᵉ Congrès national du Parti. Afin de mener à bien ces objectifs et orientations stratégiques, sur quels groupes de missions et de solutions prioritaires le gouvernement entend-il concentrer ses efforts, Monsieur le Premier ministre ?

L’année 2026 est la première année de mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti et du Plan de développement quinquennal 2026-2030. C'est l'étape initiale vers la réalisation des deux objectifs stratégiques du centenaire, visant à faire entrer le pays dans une ère nouvelle : celle d’un développement prospère, civilisé et heureux.

Pour atteindre l'objectif d'une croissance à deux chiffres et assurer un développement rapide et durable conformément aux résolutions du Parti, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, le Premier ministre concentre sa direction sur une mise en œuvre drastique, synchrone et efficace de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti dans tous les domaines. L'accent est mis sur la promotion de la croissance associée à la stabilité macroéconomique, au contrôle de l'inflation et à la garantie des grands équilibres de l'économie, tout en veillant au développement socioculturel, à la défense, à la sécurité et aux affaires étrangères. À cet égard, plusieurs groupes de missions et de solutions prioritaires sont définis:

Premièrement, parachever le cadre institutionnel et juridique afin d’assurer la transparence, la cohérence et l’équité, en mettant l’accent sur la législation relative à l’investissement et aux activités économiques, en vue de libérer les forces productives, de mobiliser l’ensemble des ressources et de créer de nouveaux moteurs de développement, transformant les contraintes institutionnelles en avantage compétitif national. Il s’agit également d’améliorer l’efficacité des différents marchés, d’accélérer la réforme des procédures administratives et d’améliorer l’environnement des affaires.

Deuxièmement, poursuivre la rationalisation et le perfectionnement de l’appareil organisationnel, en mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité et de l’efficacité du fonctionnement des administrations locales à deux niveaux, parallèlement au renforcement de la décentralisation, de la délégation de pouvoirs, de l’allocation des ressources et des capacités d’exécution des échelons inférieurs, en affirmant clairement le principe selon lequel "les collectivités locales décident, agissent et assument leurs responsabilités".

Photo : VGP/CVN

Troisièmement, continuer à privilégier la croissance tout en maintenant fermement la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l’inflation et en assurant les grands équilibres. Il s’agit de coordonner étroitement et avec souplesse une politique budgétaire raisonnablement expansionniste, ciblée et priorisée, avec une politique monétaire proactive, flexible, opportune et efficace, ainsi que les autres politiques macroéconomiques ; de renforcer et de renouveler les moteurs de croissance traditionnels et de développer de nouveaux moteurs. Le développement du marché intérieur, la stimulation de la demande intérieure et la diversification des marchés d’exportation seront également encouragés.

Quatrièmement, établir un nouveau modèle de croissance, restructurer l’économie et accélérer l’industrialisation et la modernisation, en faisant de la science et de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique les principaux moteurs. Il s’agit de mettre en œuvre un programme de développement des industries de base, des industries clés et des industries émergentes, de lever définitivement les obstacles entravant les projets en suspens depuis longtemps et de valoriser l’efficacité du Centre financier international ainsi que des zones de libre-échange dans certaines localités.

Cinquièmement, garantir l’avancement des projets d’infrastructures stratégiques et prioritaires, en concentrant les ressources sur les missions et projets à caractère structurant pour le développement socio-économique. Les priorités incluent la mise en œuvre de la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoi - Hai Phong, l’achèvement des études et de la conception des lignes ferroviaires reliant la Chine, de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, le développement des infrastructures énergétiques répondant aux besoins de croissance économique et garantissant la sécurité énergétique, y compris le développement de l’énergie nucléaire, ainsi que la construction de plusieurs ouvrages culturels, sportifs, éducatifs et sanitaires d’envergure nationale, régionale et internationale.

Sixièmement, développer des ressources humaines de haute qualité répondant aux normes internationales, notamment dans les secteurs de pointe liés aux sciences et technologies, ainsi que dans les domaines prioritaires et émergents, en se concentrant sur 11 groupes de technologies stratégiques. Il s’agit également d’améliorer de manière tangible la qualité de l’éducation et de la formation à tous les niveaux.

Septièmement, promouvoir un développement global et harmonieux des domaines culturels et sociaux, améliorer les conditions de vie de la population et garantir la sécurité sociale. La mise en œuvre efficace des Programmes nationaux ciblés dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la santé, de la culture et de la réduction de la pauvreté sera poursuivie, parallèlement au développement des industries culturelles et du divertissement, à l’amélioration de la qualité des services de santé et à la promotion de la restructuration du marché du travail et de l’augmentation de la productivité.

Huitièmement, renforcer les capacités de gestion et d’utilisation efficace des ressources naturelles au service du développement socio-économique, faire face de manière proactive au changement climatique et prévenir les catastrophes naturelles, tout en s’attaquant aux problèmes d’embouteillages et de pollution de l’eau et de l’air, en particulier dans les grandes agglomérations urbaines.

Neuvièmement, consolider et renforcer la défense et la sécurité nationales, maintenir l’ordre et la sécurité publics, afin de créer un environnement pacifique et stable propice au développement du pays. Il s’agit également de déployer de manière cohérente, globale et efficace l’action extérieure et l’intégration internationale, en mettant l’accent sur la diplomatie économique, notamment la diplomatie technologique.

Dixièmement, renforcer l’information et la communication, en particulier la communication sur les politiques publiques, selon le principe consistant à promouvoir les valeurs positives pour repousser les pratiques malsaines, afin de créer une dynamique, d’inspirer la société et de mobiliser la force du grand bloc de l’union nationale, contribuant ainsi à la réalisation réussie des objectifs et des missions de développement socio-économique fixés.

À l’occasion du Nouvel An 2026, Monsieur le Premier ministre, auriez-vous un message à adresser aux compatriotes, aux camarades et aux soldats de tout le pays ?

Les résultats importants et globaux obtenus en 2025, ainsi que tout au long du mandat 2021-2025, sont le fruit de la direction éclairée du Parti, de l'engagement vigoureux de l’ensemble du système politique, des efforts considérables du peuple et de la communauté des entreprises, ainsi que du soutien de la communauté internationale. Ils témoignent particulièrement d'une gestion proactive, flexible, ferme, opportune et efficace du gouvernement, du Premier ministre, des échelons, des secteurs et des localités.

À cette occasion, au nom du gouvernement, j'exprime ma profonde gratitude et espère continuer à recevoir l'attention particulière et la direction étroite du Comité central du Parti, et plus régulièrement et directement du Bureau politique et du Secrétariat, avec à leur tête le camarade secrétaire général du Parti Tô Lâm. Je salue également l'accompagnement, le partage et l'implication proactive de l'Assemblée nationale, du Front de la Patrie et de tous les organes du système politique.

Ma reconnaissance s'adresse aussi à la confiance, au soutien et à la participation active de mes compatriotes, des soldats dans tout le pays et des Vietnamiens à l'étranger, ainsi qu'à l'aide précieuse des amis internationaux. Je tiens enfin à souligner les efforts acharnés, l'action déterminée et le sens élevé des responsabilités des ministères, des secteurs et des localités.

À l'aube de l'année 2026, alors que le pays entame une nouvelle phase de son développement, porté par la volonté, la confiance et l'aspiration de toute la nation, le gouvernement et chaque membre du gouvernement continueront de faire preuve d’exemplarité et de leadership. Nous nous engageons à mobiliser toutes nos capacités, notre intelligence et notre sens des responsabilités pour accomplir au mieux les fonctions et prérogatives qui nous sont confiées. Ensemble, avec tout le pays, nous avancerons d'un pas ferme vers une ère nouvelle de puissance, de prospérité, de civilisation et de bonheur, sur la voie du socialisme.

Je vous remercie !

VNA/CVN