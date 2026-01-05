Tô Lâm exhorte à renforcer le secteur des affaires intérieures dans la nouvelle ère

Le secteur des affaires intérieures du Parti doit œuvrer à accélérer des progrès plus substantiels, efficaces et durables dans la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, en considérant cette lutte comme une mission stratégique et à long terme exigeant persévérance, continuité et une détermination sans faille, plutôt que des efforts ponctuels ou de type campagne, a déclaré le secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a fait ces remarques lors d’une cérémonie tenue lundi 5 janvier à Hanoi, marquant le 60e anniversaire de la création du secteur des affaires intérieures du Parti (5 janvier 1966-2026), au cours de laquelle la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti s’est vu décerner l’Ordre Hô Chi Minh pour la deuxième fois.

Étaient également présents à cet événement : l’ancien secrétaire général du Parti, Nông Duc Manh ; le président de la République, Luong Cuong ; l’ancien président de la République, Nguyên Minh Triêt ; le Premier ministre Pham Minh Chinh ; l’ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung ; le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân ; les anciens présidents de l’Assemblée nationale Nguyên Van An, Nguyên Sinh Hung et Nguyên Thi Kim Ngân ; et le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu.

Le secrétaire général Tô Lâm a exhorté le secteur à incarner la détermination du Parti à lutter contre la corruption "sans exception ni restriction", à garantir l’égalité de tous devant la loi et, parallèlement, à accorder une plus grande importance à la prévention du gaspillage afin de libérer et d’utiliser efficacement les ressources pour le développement national.

Il a souligné que, depuis six décennies, ce secteur constitue un organe spécialisé et un pilier indispensable du Parti, jouant un rôle crucial dans le maintien de la discipline au sein du Parti, la défense de l’État de droit et le renforcement de la confiance du public.

Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement marquée par de fortes aspirations au progrès, mais aussi par des défis interdépendants, les exigences liées à l’édification d’un Parti et d’un système politique intègres et solides ; et à la construction d’un État socialiste de droit du peuple, par le peuple et pour le peuple, à la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, à la défense de la sécurité nationale, au maintien de l’ordre social et à la création d’un environnement sûr et sain pour un développement rapide et durable, confèrent des responsabilités accrues au secteur des affaires internes du Parti, a-t-il souligné.

Dans ce contexte, il a exhorté ce secteur à promouvoir sa glorieuse tradition, à renouveler sa réflexion, ses approches et ses méthodes, et à renforcer son rôle consultatif. Il a indiqué que le travail des affaires internes doit être non seulement correct mais aussi précis, non seulement opportun mais aussi proactif, non seulement rigoureux mais aussi humain.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a également souligné l’importance d’une étroite coordination avec les organismes compétents pour suivre l’évolution de la situation, conseiller en temps opportun le Politburo, le Secrétariat et les comités du Parti et autorités locales afin d’assurer le règlement efficace des questions émergentes et complexes liées à la sécurité nationale et à l’ordre social.

Il est nécessaire d’accorder l’attention requise à la sécurité des frontières, à la sécurité dans les zones peuplées de minorités ethniques, à la sécurité religieuse et à la sécurité rurale, et de mener efficacement l’accueil des citoyens ainsi que le traitement des plaintes et des dénonciations au niveau local, afin de prévenir les affaires qui s’éternisent ou l’apparition de "points chauds".

Le secrétaire général Tô Lâm également souligné l’impératif de construire un secteur des affaires intérieures véritablement intègre et fort, composé de personnes faisant preuve d’une fermeté politique, de compétences professionnelles, d’une conduite éthique et du courage de défendre la justice. Une telle force restera un pilier fiable du Parti et un lien essentiel entre le Parti et le peuple à l’heure où le Vietnam s’engage dans une nouvelle ère de développement.

VNA/CVN