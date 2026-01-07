Le Vietnam maintient son "initiative stratégique" dans un monde en pleine évolution

Le Vietnam a maintenu son initiative stratégique dans un monde complexe et en constante évolution en 2025, a écrit le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, dans son article récemment paru sur le Government News .

En 2025, le contexte mondial a continué d’évoluer rapidement et de se complexifier, mêlant opportunités historiques et turbulences sans précédent depuis la Guerre froide. Au Vietnam, l’ensemble du système politique a poursuivi ses efforts avec la plus grande détermination pour atteindre les objectifs fixés par le XIIIe Congrès national du Parti, jetant ainsi les bases solides permettant au pays d’avancer résolument vers la réalisation des objectifs stratégiques envisagés par le XIVe Congrès national du Parti.

S’unissant à l’effort collectif du Parti, du peuple et des forces armées, les forces diplomatiques ont fait preuve d’un sens aigu des responsabilités pour mettre en œuvre les missions stratégiques visant à "préserver et maintenir un environnement pacifique et stable, promouvoir un développement socio-économique rapide et durable, et améliorer le niveau de vie de la population, le tout pour le peuple", comme l’a souligné le secrétaire général Tô Lâm. Ces actions contribuent à renforcer la position et la puissance de la nation à l’aube d’une nouvelle ère.

Poursuite de l’initiative stratégique

Au cours de l’année écoulée, les activités de recherche, de prévision et de conseil ont été renforcées et développées, permettant de mieux appréhender la situation, d’identifier les opportunités et les défis, et ainsi de proposer des orientations et des politiques opportunes et efficaces. Face à la complexité des mutations mondiales, les forces diplomatiques ont élaboré de manière proactive des milliers de rapports proposant des réponses appropriées au Comité central du Parti, au Poliburo, au Secrétariat, au gouvernement et à l’Assemblée nationale, pour examen et approbation, afin de protéger et de promouvoir les intérêts nationaux dans le respect des directives du Parti et des politiques de l’État.

Les travaux de recherche, de prévision et de conseil du secteur diplomatique ont contribué directement à l’élaboration de politiques dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la transition écologique, l’économie circulaire, la transformation des modèles de développement et l’innovation. La détection précoce des défis sécuritaires, tant traditionnels que non traditionnels, a permis de garantir l’initiative stratégique du pays et d’éviter qu’il ne soit pris au dépourvu.

Consolidation, développement et renforcement des relations extérieures

Soucieux du respect de la politique étrangère adoptée lors du XIIIe Congrès national du Parti, le secteur diplomatique a obtenu des résultats importants et concrets sur les plans bilatéral et multilatéral, contribuant ainsi à consolider un environnement pacifique et stable, à attirer des ressources extérieures et à créer des conditions favorables au développement national et au renforcement de la position du pays.

Sur le plan bilatéral, le dynamisme de la diplomatie, notamment l’action des plus hauts dirigeants, a permis de définir un cadre politique et une vision pour la conduite des relations extérieures, tout en promouvant les enjeux communs conformes aux intérêts et aux objectifs stratégiques du Vietnam. Par le biais de contacts et de réunions de haut niveau, de dialogues politiques et d’échanges théoriques, la diplomatie du Parti a affirmé son rôle moteur dans la construction et la consolidation du contexte politique, soutenant ainsi les relations bilatérales.

Sur le plan de la diplomatie d’État, le Vietnam a renforcé ses relations avec 17 pays, portant à 42 le nombre total de pays avec lesquels il entretient des partenariats globaux, stratégiques et de coopération stratégique globale. Les activités diplomatiques menées lors des visites de haut niveau ont gagné en efficacité et en ampleur, comme en témoigne la signature d’environ 350 accords de coopération, soit une augmentation de 2,5 fois par rapport à 2024.

Le Vietnam a consolidé sa coopération bilatérale avec ses partenaires étrangers en organisant d’importants événements nationaux, tels que le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale et le 80e anniversaire de la Fête nationale, et en participant aux grandes commémorations organisées par ses partenaires.

Les relations avec les pays voisins ont constitué un point fort de la scène diplomatique, contribuant à intensifier la compréhension mutuelle et la confiance politique, à promouvoir la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité, et à réaliser des progrès significatifs en matière de coopération économique, commerciale et d’investissement, d’interconnexion des infrastructures, ainsi que d’échanges culturels et humains.

Les relations avec le Laos, le Cambodge et la Chine revêtent une importance stratégique majeure et demeurent une priorité absolue de notre politique étrangère envers les pays voisins. L’étroite coordination entre la défense, la sécurité, la diplomatie, les collectivités locales et les autres forces a contribué au maintien de la frontière commune de paix et d’amitié, à la sauvegarde ferme de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, et au développement de la coopération économique transfrontalière.

Les relations avec les grandes puissances, les principaux partenaires et les pays de la région se sont considérablement développées et renforcées, tandis que la confiance stratégique s’est consolidée, notamment dans des domaines tels que l’économie, le commerce, les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, l’énergie, l’éducation, la santé et la réponse aux défis sécuritaires non traditionnels.

Les relations avec les pays traditionnels, européens, latino-américains, du Moyen-Orient et d’Afrique, ainsi qu’avec les pays du Sud, ont continué de se développer dans tous les domaines, approfondissant ainsi l’amitié et la coopération concrète entre le Vietnam et ces pays.

Sur le plan multilatéral, nous avons continué à réaliser d’importants progrès conformément à la Résolution n°59 du Politburo sur l’intégration internationale dans le nouveau contexte et à la directive n°25 du Secrétariat relative à la promotion de la diplomatie multilatérale.

Face aux nombreuses difficultés et aux nombreux défis que rencontrent les institutions multilatérales, qui exigent innovation et réforme, le Vietnam a continué de faire preuve de confiance, de responsabilité et d’un engagement ferme envers le multilatéralisme et le respect du droit international.

Le Vietnam participe activement aux piliers des institutions multilatérales, notamment l’ASEAN, l’ONU et les mécanismes régionaux, ainsi qu’aux efforts communs de la communauté internationale en matière de maintien de la paix, de recherche et de sauvetage, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de sécurité alimentaire et de sécurité énergétique.

Il propose proactivement des initiatives d’intérêt commun pour le monde et la région et adhère aux différents mécanismes exécutifs d’organisations internationales telles que le Conseil des droits de l’homme des Nations unies et l’UNESCO. Les résultats de cette diplomatie multilatérale se traduisent par l’organisation réussie d’événements internationaux au Vietnam, comme le Forum de l’avenir de l’ASEAN, le Sommet P4G et la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, témoignant ainsi du rôle, du prestige et du leadership du pays.

Promotion de la croissance et transformation du modèle de développement

En 2025, la diplomatie économique a pleinement rempli sa mission fondamentale et centrale au sein de la diplomatie nationale, en s’alignant étroitement sur les objectifs de développement fixés par le Parti et le gouvernement. Ces objectifs incluaient notamment l’accélération de la croissance du PIB d’au moins 8%, l’innovation du modèle de croissance et l’amélioration rapide et durable de la qualité de cette croissance.

La diplomatie économique a permis de comprendre et d’anticiper l’évolution de l’économie mondiale et des secteurs émergents, et ainsi de conseiller le Gouvernement en matière de développement socio-économique.

Dès l’adoption des résolutions n°57, 59, 66, 68 et 70 du Politburo, la diplomatie économique a été efficacement intégrée aux activités diplomatiques de haut niveau, tout en renforçant le soutien apporté aux collectivités locales et aux entreprises pour développer leurs marchés et leurs partenariats, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement des secteurs, des industries et des collectivités territoriales.

La diplomatie scientifique et technologique est devenue un nouveau fer de lance, axée sur l’innovation, la transformation numérique et la transition écologique. Elle a contribué à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une liste de 11 technologies stratégiques, participant concrètement à l’application de la Résolution n°57 du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale.

Face à l’accroissement des risques pesant sur le commerce mondial et aux ajustements politiques inattendus de nombreux pays, la diplomatie économique a permis de résoudre les problèmes émergents, d’élaborer des réponses politiques, d’améliorer la résilience et l’autonomie stratégique de l’économie et de maintenir la dynamique de croissance.

Le commerce extérieur total a dépassé les 900 milliards de dollars américains en 2025, consolidant ainsi la position du Vietnam parmi les 15 plus grandes nations commerçantes au monde. L’accélération des négociations sur de nouveaux accords de libre-échange, l’expansion du marché halal et la diversification des chaînes d’approvisionnement ont toutes contribué à renforcer la résilience et les capacités économiques du pays.

Grâce à des activités de diplomatie économique diversifiées et novatrices, les investissements étrangers ont continué d’atteindre des niveaux records. Les entrées totales d’investissements directs étrangers (IDE) ont atteint environ 35,2 milliards de dollars américains, soit une hausse de 15,6% par rapport à l’année précédente, tandis que le volume décaissé a avoisiné les 23 milliards de dollars américains. Il est encourageant de constater que la qualité des projets d’investissement s’est améliorée et qu’ils répondent à nos priorités de développement fondées sur la science et la technologie, l’innovation et la protection de l’environnement.

Promotion du soft power

En 2025, le secteur diplomatique a contribué au renforcement des atouts du pays en promouvant le soft power, les valeurs culturelles et l’esprit humaniste. La stratégie de diplomatie culturelle à l’horizon 2030 a été mise en œuvre de manière systématique et professionnelle à travers diverses activités, notamment l’organisation du Vesak des Nations unies, des événements "À la découverte du Vietnam" et des Semaines du Vietnam à l’étranger.

Grâce aux efforts déployés par les ministères, les agences et les collectivités locales, en particulier le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et les collectivités concernées, sept nouveaux sites ont été inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, portant le total à 77 sites répartis dans les 34 localités.

L’UNESCO a adopté l’initiative vietnamienne "Décennie internationale de la culture au service du développement durable", visant à renforcer le lien entre culture et développement. Le service diplomatique est devenu de plus en plus proactif, contribuant non seulement à promouvoir l’image nationale, mais aussi à protéger l’idéologie du Parti et les intérêts nationaux dans un contexte informationnel complexe.

La protection des citoyens a été déployée rapidement et efficacement dans des zones de conflit comme Israël et l’Iran, ainsi qu’à la suite de situations complexes au Myanmar, en Thaïlande et au Cambodge. L’action de la diaspora vietnamienne a progressé de manière significative et a fortement stimulé le patriotisme. Les transferts de fonds ont atteint un nouveau record de plus de 16 milliards de dollars américains, contribuant concrètement au développement national.

La diplomatie interpersonnelle a joué un rôle de catalyseur en cultivant l’amitié et la compréhension mutuelle, mobilisant ainsi un précieux soutien de la part des populations progressistes du monde entier et jetant les bases d’une politique étrangère durable pour le Vietnam.

Un secteur diplomatique complet, moderne et professionnel

Parallèlement à la mise en œuvre des missions diplomatiques, le travail de construction du secteur diplomatique a été mené avec sérieux et méthode, conformément à la Résolution n°18-NQ/TW du Comité central du Parti.

En 2025, le secteur diplomatique a procédé à un examen approfondi et rigoureux, a rationalisé et achevé la réorganisation de son appareil afin d’améliorer son efficacité. Grâce à des fusions, le nombre d’unités du ministère a été réduit de 42,5%. Les missions diplomatiques relevant de la Commission centrale des affaires étrangères et de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale ont été transférées au ministère pour une gestion et une mise en œuvre unifiées.

La coordination étroite entre la diplomatie du Parti, la diplomatie d’État et la diplomatie citoyenne, ainsi que la collaboration étroite entre les piliers de la défense, de la sécurité et de la diplomatie, sont devenues plus fluides, complètes et efficaces, contribuant à l’élaboration de politiques plus rapides, plus proactives et de meilleure qualité, notamment en situation d’urgence.

De nombreux textes juridiques importants ont été finalisés et adoptés, créant un cadre favorable aux affaires diplomatiques et à l’intégration internationale. Parmi ceux-ci figurent la loi révisée sur la nationalité, le règlement renouvelé sur la gestion unifiée de la diplomatie et la Résolution n°250/2025/QH15 du 12 décembre 2025 de l’Assemblée nationale relative aux mécanismes et politiques spéciaux visant à améliorer l’efficacité de l’intégration internationale.

La formation a fait l’objet d’une refonte complète, tant au niveau de sa conception que de sa mise en œuvre et de son financement, afin de former un vivier de diplomates qui incarnent l’innovation, la discipline et le professionnalisme, et qui demeurent pleinement loyaux au Parti, à la Patrie et au peuple. Le processus de modernisation et de transformation numérique du secteur diplomatique s’est également accéléré, jetant progressivement les bases d’un secteur diplomatique complet, moderne et professionnel pour la nouvelle ère.

Ces résultats sont le fruit de la direction globale, absolue et directe du Parti et du Secrétariat, sous la direction du secrétaire général Tô Lâm, de la mise en œuvre complète et novatrice des orientations et politiques du Parti et de l’État par l’ensemble du système politique, des forces diplomatiques des commissions centrales, des ministères, des agences et des collectivités locales, des entreprises et des citoyens, ainsi que du soutien des amis et partenaires internationaux. Promouvoir le rôle pionnier et la mission essentielle et permanente de la diplomatie.

S’inspirant fidèlement de l’esprit du XIVe Congrès national du Parti, axé sur "l’autonomie stratégique, l’indépendance, la confiance et un essor résolu de la nation", le travail diplomatique et d’intégration internationale doit répondre aux exigences d’une innovation et d’une percée majeures dans la pensée et l’action, promouvoir son rôle pionnier et son esprit d’innovation, en collaboration avec les piliers de la défense et de la sécurité, et accomplir sa mission essentielle et permanente : faire progresser la diplomatie dans cette nouvelle ère, à la hauteur du prestige historique et culturel et de la nouvelle position et force du pays, et promouvoir la mise en œuvre d’une politique étrangère globale à un niveau supérieur, contribuant ainsi à l’économie, à la politique et à la civilisation mondiales.

La tâche immédiate de l’ensemble du secteur diplomatique et des forces diplomatiques des commissions centrales, ministères, agences et collectivités locales est de bien comprendre et de mettre en œuvre efficacement la politique étrangère du XIVe Congrès national du Parti, et d’élaborer sans délai des plans d’action pour réaliser la résolution adoptée lors de ce congrès. Les grandes orientations du Comité central du Parti, du Politburo, du Secrétariat, du gouvernement et de l’Assemblée nationale guident l’activité diplomatique, du niveau central au niveau local.

L’objectif principal est de traduire rapidement et avec vigueur les nouvelles orientations et orientations du Parti, ainsi que les politiques et orientations stratégiques de l’État, en résultats concrets, substantiels et mesurables, et ce, de manière novatrice. L’impératif est de garantir le déploiement efficace de la politique étrangère du Parti dès le début du prochain mandat dirigeant, afin de créer une dynamique forte pour la nouvelle ère de la nation. Dans cette optique, les forces diplomatiques doivent poursuivre leurs efforts pour améliorer sans cesse la qualité de leurs travaux de recherche, de conseil, de coordination et d’organisation de la mise en œuvre.

Sous la direction éclairée du Parti et de l’État, le secteur diplomatique est déterminé à promouvoir l’intelligence, la responsabilité et le sens du service à la Patrie et au peuple, en collaborant avec les autres acteurs pour contribuer au mieux à la réalisation des objectifs stratégiques du pays dans cette nouvelle ère.

