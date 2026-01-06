Phu Tho : le Conseil électoral national examine les préparatifs des élections

Une délégation de supervision et de contrôle du Comité permanent de l’Assemblée nationale et du Conseil électoral national, conduite par Bùi Quang Huy, premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et membre du Conseil national électoral, s’est rendue le 6 janvier dans la province de Phu Tho pour examiner les préparatifs des élections.

>> Le président de l’Assemblée nationale préside la 4e réunion du Conseil électoral national

>> Élections législatives : 182 circonscriptions fixées à l’échelle nationale

Photo : VNA/CVN

Lors de la séance de travail avec les autorités locales, Bùi Quang Huy a salué l'esprit proactif et responsable de la province. Selon lui, Phu Tho a suivi strictement les réglementations légales et a mis en œuvre les étapes de préparation de manière synchrone avec un taux de réussite élevé.

Bùi Quang Huy a souligné que les autorités locales devraient continuer à respecter strictement le calendrier électoral pour ne pas affecter le processus global. Il a demandé à la province de mettre en œuvre avec rigueur le plan de contrôle et de supervision en trois phases, en lien avec les étapes clés du processus électoral. Il a également exhorté d'examiner régulièrement la liste des électeurs et de traiter rapidement les réclamations pour garantir un environnement électoral serein.

Bùi Quang Huy a également insisté sur l'importance de la formation des agents électoraux et sur la priorité absolue à donner à la sécurité et à l'ordre social pour que les élections se déroulent de manière démocratique et sûre.

Selon le Comité électoral provincial, Phu Tho a déjà mis en place un comité de pilotage des élections composé de 27 membres. La province a déjà délimité 6 circonscriptions électorales pour l'Assemblée nationale et 19 pour le Conseil populaire provincial.

Au total, 927 commissions électorales ont été créées au niveau communal pour encadrer le scrutin.

VNA/CVN