Phu Tho : le Conseil électoral national examine les préparatifs des élections

|La délégation du Conseil électoral national examine les préparatifs des élections à Phu Tho, le 6 janvier.
Photo : VNA/CVN
Lors de la séance de travail avec les autorités locales, Bùi Quang Huy a salué l'esprit proactif et responsable de la province. Selon lui, Phu Tho a suivi strictement les réglementations légales et a mis en œuvre les étapes de préparation de manière synchrone avec un taux de réussite élevé.
Bùi Quang Huy a souligné que les autorités locales devraient continuer à respecter strictement le calendrier électoral pour ne pas affecter le processus global. Il a demandé à la province de mettre en œuvre avec rigueur le plan de contrôle et de supervision en trois phases, en lien avec les étapes clés du processus électoral. Il a également exhorté d'examiner régulièrement la liste des électeurs et de traiter rapidement les réclamations pour garantir un environnement électoral serein.
Bùi Quang Huy a également insisté sur l'importance de la formation des agents électoraux et sur la priorité absolue à donner à la sécurité et à l'ordre social pour que les élections se déroulent de manière démocratique et sûre.
Selon le Comité électoral provincial, Phu Tho a déjà mis en place un comité de pilotage des élections composé de 27 membres. La province a déjà délimité 6 circonscriptions électorales pour l'Assemblée nationale et 19 pour le Conseil populaire provincial.
Au total, 927 commissions électorales ont été créées au niveau communal pour encadrer le scrutin.
