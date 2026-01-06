L’Assemblée nationale, expression de l’intelligence et des aspirations de la nation

Le matin du 6 janvier, à Hanoï, le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l’Assemblée nationale, le président de la République, le gouvernement et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ont organisé solennellement la cérémonie nationale commémorant le 80e anniversaire des premières élections générales à l’Assemblée nationale du Vietnam (6 janvier 1946 - 6 janvier 2026).

>> L’Assemblée nationale : 80 ans de fondation et d’affirmation vers l’ère nouvelle

>> Un livre retrace 80 ans d’histoire de l’Assemblée nationale du Vietnam

>> Hommage au Président Hô Chi Minh lors du 80e anniversaire des premières élections législatives

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a assisté à la cérémonie et y a prononcé une allocution d’orientation.

Présentant le discours retraçant les 80 années de tradition de l’Assemblée nationale du Vietnam, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné que le 6 janvier 1946 constituait une date historique majeure, ouvrant une nouvelle ère de développement pour la nation vietnamienne.

La victoire des premières élections générales a fermement affirmé le droit du peuple à être maître de son destin, passant de la condition de peuple opprimé à celle d’un peuple indépendant, capable de fonder son propre État, doté de bases juridiques complètes représentant l’ensemble de la nation sur les plans national et international, devenant ainsi le premier État démocratique d’Asie du Sud-Est, a-t-il déclaré.

La première législature de l’Assemblée nationale, avec l’adoption de la toute première Constitution - la Constitution de 1946 -, a constitué une législature particulière, s’étendant sur 15 ans, opérant dans un contexte où le pays devait à la fois achever la révolution de libération nationale et mener des réformes démocratiques progressives, apportant une contribution majeure à la longue résistance contre le colonialisme français, couronnée par la victoire historique de Diên Biên Phu, tout en construisant le socialisme au Nord et en poursuivant la lutte pour la libération du Sud et la réunification nationale.

Après la libération complète du Sud, les élections générales pour élire la VIe législature de l’Assemblée nationale ont été couronnées de succès et ont abouti à l’adoption d’une nouvelle Constitution, celle de 1980, événement historique marquant l’ouverture d’une nouvelle étape de développement, au cours de laquelle l’Assemblée nationale est entrée dans la construction d’un système juridique unifié en vue de l’édification du socialisme à l’échelle nationale.

Photo : VNA/CVN

Les VIIe et VIIIe législatures de l’Assemblée nationale, organisées et fonctionnant sur la base de la Constitution de 1980, ont contribué à permettre à la révolution vietnamienne de surmonter de nombreuses difficultés et épreuves. La réalisation marquante de la VIIIe législature a été l’adoption de la Constitution de 1992, Constitution de la période du Renouveau, adaptée à la situation du pays et au contexte international.

Les IXe, Xe, XIe et XIIe législatures, de 1992 à 2012, organisées et fonctionnant conformément à la Constitution de 1992, ont enregistré de fortes avancées dans l’édification et le perfectionnement du système juridique ainsi que dans la construction d’un État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple, répondant aux exigences de l’accélération globale du Renouveau et de l’intégration internationale.

Les XIIIe et XIVe législatures, avec la promulgation de la Constitution de 2013, ont institutionnalisé la Plateforme du Parti sur l’édification du pays durant la période de transition vers le socialisme, marquant une nouvelle étape dans l’histoire constitutionnelle et législative du Vietnam, ainsi que dans l’intégration internationale proactive.

Le président de l’Assemblée nationale a affirmé que, durant 80 années et à travers XV législatures, quelles que soient les circonstances, l’Assemblée nationale avait apporté des contributions majeures à la glorieuse cause révolutionnaire du Parti et de la nation, méritant pleinement son rôle d’organe représentatif suprême du peuple et de plus haute autorité de l’État, lieu de convergence de l’intelligence, de la volonté et des aspirations de toute la nation.

Il a également précisé qu’en héritant et en valorisant les acquis des législatures précédentes, la XVe législature, malgré un contexte marqué par de nombreuses difficultés et défis, avait obtenu des résultats globaux dans les domaines de la constitution, de la législation, de la supervision suprême, de la prise de décisions sur les grandes questions nationales et de la diplomatie parlementaire, contribuant au développement socio-économique, à la garantie de la protection sociale, de la défense et de la sécurité nationales, ainsi qu’à la lutte contre la corruption, le gaspillage et les dérives, tout en renforçant le Parti et l’ensemble du système politique.

Soulignant les exigences de la nouvelle phase de développement du pays, le plus haut législateur a appelé l’Assemblée nationale, ses organes et les députés à redoubler d’efforts et de détermination, à poursuivre le renouvellement de la pensée en matière d’élaboration des lois, à améliorer la capacité et l’efficacité de leurs activités, à oser agir, oser assumer leurs responsabilités pour un développement rapide et durable du pays et pour une vie prospère et heureuse de la population.

VNA/CVN