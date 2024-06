Les relations Vietnam - Croatie ont encore beaucoup de potentiel pour se développer

2024 marque le 30 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Croatie (1 er juillet 1994 - 1er juillet 2024). À cette occasion, l'ambassadrice du Vietnam en Hongrie et en Croatie, Nguyên Thi Bich Thao, a évoqué l'importance de l'événement ainsi que les réalisations et perspectives de coopération entre les deux pays à l'avenir.

L'ambassadrice Nguyên Thi Bich Thao a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à la consolidation et au développement de ses relations d'amitié traditionnelles et de sa bonne coopération multiforme avec les pays amis traditionnels des Balkans, dont la Croatie est une priorité.

Les relations entre le Vietnam et la Croatie se sont développées sans cesse et se sont élargis dans de nombreux domaines, notamment politique, diplomatique, économique et commercial et ont encore beaucoup de potentiel et d'espace pour promouvoir leurs atouts.Le Vietnam est prêt à servir de porte d'entrée du marché de l'ASEAN aux produits croates.

Lors des forums multilatéraux, les deux pays renforceront leur coopération dans le cadre de l'ASEAN - UE, de l'ASEM ainsi que dans le maintien de la paix, de la réponse au changement climatique, de l'aide humanitaire..., a souligné l’ambassadrice Nguyên Thi Bich Thao.

Les deux pays doivent continuer à accroître leurs échanges de délégations à tous les niveaux pour renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle comme base pour promouvoir la coopération.

Les deux pays doivent identifier la coopération économique, commerciale et d'investissement comme un pilier important de leurs relations dans les temps à venir, en élargissant la signature d'accords dans d'autres domaines tels que la culture, le sport, l'éducation, le tourisme, l'emploi.. ; promouvoir la création d'un comité intergouvernemental de coopération économique.

En outre, les deux parties doivent également se concentrer sur la fourniture d'informations et la mise en place de programmes de promotion du commerce et des investissements afin de créer les conditions permettant à leurs communautés d'affaires de mieux comprendre leurs environnements commerciaux et d'investissement respectifs.

Les deux pays continueront également d'exploiter et d'élargir leurs relations dans des domaines potentiels dotés d’atouts complémentaires tels que l’agroalimentaire, la logistique, la conversion des énergies renouvelables, la haute technologie, l’économie numérique et l'industrie pharmaceutique…

Dans un avenir proche, le Vietnam devrait nommer un consul honoraire à Zagreb pour promouvoir les relations bilatérales, notamment dans l'économie et le commerce et soutenir les citoyens vietnamiens en Croatie, a conclu la diplomate.

VNA/CVN