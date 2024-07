Le ministre croate des AE apprécie le potentiel de coopération avec le Vietnam

La Croatie vise à renforcer et à diversifier ses relations avec le Vietnam dans certains domaines clés, en mettant l'accent sur la coopération économique en utilisant la position stratégique de la Croatie pour promouvoir le commerce et les investissements entre les deux pays.

Le ministre croate des Affaires étrangères et européennes, Gordan Grlić Radman, a accordé une interview au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Europe du Sud, à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales (1er juillet 1994-2024).

Photo : VNA/CVN

Selon Gordan Grlić Radman, au cours des 30 dernières années, les relations de coopération bilatérale s'est remarquablement renforcée, comme en témoignent les contacts et les engagements de haut niveau dans les domaines économique, culturel et diplomatique, notamment la visite de la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân en Croatie en octobre 2022, les consultations politiques des deux ministères des Affaires étrangères en 2023 et 2024 et une récente réunion des deux ministres vietnamien et croate des Affaires étrangères en France.

La Croatie souhaite développer les échanges culturels, scientifiques et éducatifs afin de promouvoir la compréhension mutuelle et l'amitié entre les deux peuples, a-t-il déclaré, ajoutant que la diplomatie culturelle jouait un rôle important dans la promotion de l'histoire et des traditions des deux pays tandis que la coopération touristique restait une priorité, avec des efforts visant à mettre en valeur leur beauté naturelle et leurs attraits culturels.

En outre, la Croatie apprécie la collaboration du Vietnam dans les forums multilatéraux et s'engage à travailler ensemble pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, le développement durable et la sécurité régionale, a-t-il annoncé.

Concernant les domaines potentiels de coopération future aux niveaux bilatéral et multilatéral, le ministre Gordan Grlic Radman a souligné qu'il restait encore beaucoup d’opportunités. En tirant parti de leurs atouts et de leurs valeurs communes, les deux pays pourraient bâtir un partenariat solide qui profitera aux deux pays et contribuera positivement aux enjeux régionaux et mondiaux.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans le cadre des relations UE-ASEAN, le renforcement de la coopération sur les questions politiques, économiques et de sécurité reste important. La Croatie est disposée à soutenir les initiatives visant à promouvoir le dialogue et la collaboration entre les deux régions.

La Croatie espère intensifier davantage sa coordination avec le Vietnam dans le cadre des Nations unies (ONU) et est prête à collaborer avec ce pays d'Asie du Sud-Est dans les affaires mondiales où les deux pays ont des intérêts communs. D'autres domaines possibles de coopération pourraient inclure la réduction de la vulnérabilité au changement climatique qui affecte les droits de l'homme et l'amélioration de leur résilience et de leur adaptation, a-t-il annoncé.

Le diplomate croate a ajouté que les engagements égaux des deux pays au niveau national dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et de ses objectifs de développement durable constituaient une bonne base pour la coopération et le soutien du Vietnam et de la Croatie dans les forums internationaux.

Afin de promouvoir davantage les relations bilatérales, le Vietnam et la Croatie devraient se concentrer sur un certain nombre d'initiatives et d'actions importantes, telles que donner la priorité au renforcement de la coopération économique et commerciale et intensifier le dialogue diplomatique et les visites de haut niveau.

Des efforts devraient être faits pour faciliter l'accès aux marchés respectifs, tirer parti des accords commerciaux existants et identifier de nouveaux domaines de coopération tels que les technologies de l'information (TI), l'industrie de la défense ou l'énergie, a-t-il conclu.

