La Nouvelle-Zélande suspend à son tour ses livraisons postales vers les États-Unis

La poste néo-zélandaise a suspendu provisoirement les livraisons postales vers les États-Unis, a annoncé le 24 août le gouvernement, invoquant la confusion engendrée par les droits de douane imposés par le président Donald Trump.

La New Zealand Post a dit avoir temporairement suspendu ses services à partir du 21 août avant l'entrée en vigueur le 29 août des tarifs douaniers de 15% imposés par les États-Unis.

Seuls un nombre limité de lettres et les documents importants, tels que les passeports ou les lettres juridiques, seront livrés aux États-Unis, indique un communiqué sur le site internet du transporteur.

La New Zealand Post a déclaré qu'elle s'employait à apporter "rapidement" des changements à son service en espérant reprendre les livraisons "dès que possible".

Fin juillet, l'administration Trump a annoncé mettre fin à l'exemption de taxes sur les petits colis entrant aux États-Unis à compter du 29 août.

Washington va ainsi taxer les livraisons postales, d'une valeur inférieure à 800 dollars, au même niveau que les autres produits provenant de l'UE, soit à 15%, selon l'accord commercial conclu fin juillet.

Les États-Unis ont commencé à imposer des tarifs douaniers en avril, mais la plupart ne prennent effet qu'en août après des mois de négociations.

