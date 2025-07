Le crédit en hausse de près de 10% au premier semestre 2025, un record en deux ans

À la fin juin 2025, le crédit total de l’économie a atteint plus de 17.200.000 milliards de dôngs, soit une hausse de 9,9% par rapport à fin 2024, le niveau de croissance le plus élevé depuis 2023, a annoncé la vice-gouverneure de la Banque d'État du Vietnam (BEV), Pham Thanh Hà, lors d'une conférence de presse tenue le 8 juillet par la BEV.

Photo : VNA/CVN

Ce résultat reflète l’efficacité d’une politique monétaire flexible, proactive et bien coordonnée avec les autres politiques macroéconomiques, tout en maintenant des taux directeurs stables, a-t-elle indiqué.

L’un des axes majeurs de la BEV est de canaliser le crédit vers les secteurs prioritaires tels que la production, l’agriculture, les technologies et le logement social. Les domaines à haut risque comme l’immobilier haut de gamme ou la spéculation sont, quant à eux, étroitement surveillés. Plusieurs programmes de crédit à grande échelle ont été déployés pour stimuler la croissance, notamment : un paquet de 145.000 milliards de dôngs pour le logement social et la rénovation des immeubles anciens ; 500.000 milliards de dôngs pour soutenir les infrastructures et la transformation numérique ; et 100.000 milliards de dôngs pour les secteurs agricoles, sylvicoles et aquacoles.

Parallèlement, la BEV encourage fortement l’application des technologies et la transition numérique dans les établissements bancaires, avec pour objectif de réduire les coûts d’exploitation et de permettre une baisse des taux d’intérêt. À ce jour, plus de 95% des transactions bancaires sont réalisées via les canaux numériques dans de nombreuses banques. Les paiements sans numéraire continuent d’enregistrer une croissance remarquable, notamment ceux par QR Code, Internet et téléphone mobile.

Au cours du premier semestre, la BEV a également maintenu la stabilité du taux de change et maîtrisé l’inflation de manière efficace. Le marché des devises a fonctionné de manière fluide, répondant pleinement aux besoins légitimes de change, contribuant à la stabilité macroéconomique et à la consolidation de la confiance dans la monnaie nationale.

Dans les mois à venir, la BEV entend poursuivre la mise en œuvre de mesures de soutien à la croissance : orienter le crédit vers les secteurs clés, accélérer la transformation numérique, restructurer le système bancaire et maîtriser les créances douteuses, dans le but de bâtir un système financier moderne, transparent et durable.

VNA/CVN