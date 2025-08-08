Le Vietnam renforce sa coopération avec l’ONU dans la lutte contre la prolifération nucléaire

L'ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng, chef de la Mission permanente du Vietnam à l'ONU, a rencontré Rebecca Jovin, cheffe du Bureau des affaires de désarmement de l'ONU, le 7 août à Vienne pour renforcer la coopération en vue de la présidence du TNP RevCon 11.

>> Le Vietnam soutient le désarmement et la non-prolifération des armes nucléaires

>> Le Vietnam désigné président de la 11e Conférence d’examen du TNP

>> Conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

L'ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU et d'autres organisations internationales à Vienne, a rencontré le 7 août (heure locale) à Vienne, Rebecca Jovin, cheffe du Bureau des affaires de désarmement de l'ONU (UNODA). L'objectif de cette rencontre était de renforcer la coopération bilatérale, alors que le Vietnam se prépare à présider la 11e Conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP RevCon 11), prévue en avril-mai 2026 à New York.

L'ambassadeur a réaffirmé l'engagement du Vietnam en faveur du multilatéralisme, de la recherche d'un consensus et d'une approche équilibrée des trois piliers du Traité TNP : la non-prolifération, le désarmement nucléaire et l'utilisation de la technologie nucléaire à des fins pacifiques. Il a proposé plusieurs formes de coopération avec l'UNODA, telles que l'établissement d'une communication régulière entre les missions vietnamiennes et l'agence, l'assistance technique et logistique, et l'organisation de séminaires thématiques sur la mise en œuvre du TNP.

De son côté, Rebecca Jovin a salué le rôle et la contribution positive du Vietnam aux forums multilatéraux. Elle a exprimé sa confiance en l'ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, qui, selon elle, dirigera la Conférence d'examen du TNP avec succès en tant que président.

L'UNODA s'est engagé à coopérer étroitement avec le Vietnam pour organiser des consultations régionales et apporter un soutien maximal aux activités de l'ambassadeur Dô Hùng Viêt.

La rencontre s’est déroulée dans un esprit ouvert et constructif, marquant un pas important vers une collaboration renforcée pour la réussite de la TNP RevCon 11. Cet effort commun met en évidence le rôle actif et responsable du Vietnam dans la promotion de la paix, de la sécurité et du développement durable mondial.

Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires a été signé en 1968 et est entré en vigueur en 1970. Il compte aujourd'hui 191 États membres. Le Vietnam l'a rejoint officiellement en 1982.

VNA/CVN