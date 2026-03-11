Conférence sur le développement de l'économie des seniors

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a préside mercredi matin 11 mars à Hanoï, une conférence sur le développement de la "silver économie" ou économie des seniors dans le monde et sur l’adaptation des politiques et stratégies vietnamiennes à ce domaine émergent.

La conférence, organisée en format hybride au siège du gouvernement, réunit en présentiel et en ligne les représentants de 34 villes et provinces. Y participent le vice-Premier ministre Lê Thanh Long - également président du Comité national vietnamien pour les personnes âgées -, des représentants de l’Association des personnes âgées du Vietnam, ainsi que de nombreux experts et responsables concernés.

Prenant la parole, Pham Minh Chinh souligne que l'économie des seniors constitue un thème stratégique pour le développement durable, notamment dans un contexte de vieillissement rapide de la population à l’échelle mondiale, y compris au Vietnam. Dans un contexte d’augmentation constante de la proportion de personnes âgées, la silver économie devient ainsi une tendance inévitable du développement mondial.

Le Vietnam est entré en phase de vieillissement démographique depuis 2011, avec une accélération marquée de cette proportion. Selon les projections, le pays comptera près de 18 millions de personnes âgées d’ici 2030, soit environ 4 millions de plus qu’en 2024. Cette évolution pose de forts défis - notamment une pression accrue sur le système de sécurité sociale et de santé -, mais offre aussi des opportunités majeures pour explorer de nouveaux modèles de croissance, garantissant un développement rapide et durable, a-t-il ajouté.

En fait, le Parti et l’État accordent une attention particulière à la prise en charge des personnes âgées et à la création de conditions favorables à leur contribution à la société. Les bases politiques et juridiques de la silver économie au Vietnam ont ainsi été progressivement établies à travers les orientations et politiques du Parti et de l’État.

La Commission centrale des politiques et stratégies a été chargée d’élaborer un projet national de développement de l'économie des seniors. Le gouvernement a promulgué la Stratégie nationale en faveur des personnes âgées à l’horizon 2035. Plus récemment, la Résolution N°36/NQ-CP du 6 mars 2026 a introduit des solutions concrètes pour promouvoir des services de soins de santé de haute qualité - l’un des piliers essentiels de cette économie.

Le Premier ministre invite les participants à proposer des politiques et des solutions concrètes, ainsi que des modèles de développement de la silver économie, en lien avec la science et la technologie, la transformation numérique, la transition verte et l’entrepreneuriat.

Lors de la conférence, les participants écoutent un rapport synthétique sur le développement de l'économie des seniors dans le monde et sur l’adaptation proactive des politiques et stratégies du Vietnam. Ils examinent aussi la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour les personnes âgées, de la Directive du Premier ministre visant à renforcer les politiques en faveur des personnes âgées dans un contexte de vieillissement démographique et du Projet "Les personnes âgées participent à la promotion de la transformation numérique, de la transition verte, de l’entrepreneuriat et de la création d’emplois"…

Les délégués discutent de l’évolution de l'économie des seniors dans le monde, de la protection des intérêts nationaux et des propositions visant à élaborer un modèle de développement de cette économie adapté au vieillissement démographique au Vietnam.

