Hanoï célébrera le Têt pour les personnes démunies

Le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, situé dans la banlieue de Son Tây, à Hanoï, célébrera le 19 janvier le Nouvel An lunaire (Têt) pour les personnes démunies, a annoncé le Comité de gestion du village le 6 janvier.

Parmi les activités de célébration du Têt, il faut citer la cérémonie d’ériger le "cây nêu", une perche rituelle, une coutume traditionnelle à l’occasion du Nouvel An lunaire qui vise à éloigner la malchance de l'année écoulée et apporter le bonheur, la santé et la prospérité aux familles pour la nouvelle année.

Photo : Vietnamplus/CVN

Pour ajouter à l'atmosphère festive, un événement de confection de "banh chung" (gâteau de riz gluant carré) aura lieu dans la cour du village ethnique Ba Na. Cette activité communautaire devrait attirer environ 200 participants, transformant une tradition culinaire en un effort de collecte de fonds significatif. L'objectif est de collecter des fonds auprès d'organisations, de particuliers et de la communauté vietnamienne au sens large pour soutenir les personnes dans le besoin.

Le Comité de gestion prévoit distribuer 660 paquets cadeaux, d'une valeur de 1 à 2 millions de dôngs (39 à 78 USD) chacun, aux personnes défavorisées et aux bénéficiaires des politiques dans les provinces de Thanh Hoa et Tuyên Quang et dans certaines zones de Hanoï, notamment dans le chef-lieu de Son Tây, les districts de Thach Thât et de Ba Vi ; aux victimes de l'agent orange/dioxine dans le hameau de Muoi, chef-lieu de Son Tây ; et aux personnes vivant dans le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam.

Selon un représentant du Comité de gestion du village, ce programme vise à faire découvrir les traditions culturelles uniques du Têt vietnamien aux visiteurs nationaux et étrangers, à favoriser le bloc de grande union nationale et à inculquer un sens des responsabilités aux jeunes générations pour préserver et promouvoir l'identité culturelle du pays.

VNA/CVN