Soutien du Japon à la connexion des informations pour les travailleurs vietnamiens

>> Le Japon promeut des mesures pratiques pour attirer les travailleurs vietnamiens

>> Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang reçoit le vice-président exécutif senior de la JICA

>> Le vice-PM Lê Minh Khai rencontre le PM japonais Kishida Fumio et le président de la JICA

Les dex dirigeants discutent du projet de soutien à la connexion des informations sur l'emploi pour les Vietnamiens souhaitant travailler à l'étranger sous contrat (Project for Supporting to Connect Job Information for Vietnamese Workers to Work Abroad under Contract).

Le ministre vietnamien a proposé aux deux parties de se coordonner étroitement et d’accélérer la mise en œuvre du projet pour le synchroniser avec la Loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance du statut de réfugié (amandée) récemment approuvée par le Parlement japonais et remplacer le système de formation technique pour les travailleurs étrangers.

Photo : VNA/CVN

Lorsque le projet entrera en vigueur, il soutiendra la fourniture d'informations précises et complètes sur le marché du travail aux travailleurs, et réduira les intermédiaires et les coûts pour eux, a-t-il indiqué.

Pour sa part, Kubo Yoshitomo a exprimé le souhait que lors des prochaines séances de travail technique, les deux parties puissent s'entendre sur une solution pour accélérer la mise en œuvre du projet qui sera mise en œuvre entre 2023 et 2028.

Le projet aidera les travailleurs vietnamiens à trouver des emplois appropriés et à travailler à l'étranger en fonction de leurs besoins et aspirations, en choisissant des carrières dans un environnement transparent.

Il les aidera également, après leur retour chez eux, à accéder à des informations complètes sur l'emploi dans le pays grâce aux actualités de recrutement des entreprises, parmi lesquelles ils pourront choisir des emplois appropriés et profiter des connaissances et de l'expérience accumulées en travaillant à l'étranger.

Le projet permettra aux entreprises de services d’atteindre les travailleurs qui souhaitent travailler à l'étranger. Il permettra aux entreprises nationales à disposer d'informations complètes, d'un meilleur accès et de connexions directes avec les travailleurs qui rentrent chez eux - des ressources humaines de haute qualité et bien formées à l'étranger.

Le projet permettra aux entreprises de services d’atteindre les travailleurs qui souhaitent travailler à l'étranger. Il permettra également aux entreprises nationales à disposer d'informations complètes, d'un meilleur accès et de connexions directes avec les travailleurs à leur retour au pays - des ressources humaines de haute qualité et bien formées à l'étranger.

VNA/CVN