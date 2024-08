Le président travaille avec des agences sur le travail d'émulation et de récompense

Dans l'après-midi du 31 juillet, le président de la République, Tô Lâm, a eu une séance de travail avec les agences sur le travail d'émulation et de récompense d’hier ainsi que sur l'orientation et les tâches dans les temps à venir.

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Selon un rapport, depuis 2021, sept mouvements d'émulation sont lancés par le Premier ministre et le président du Conseil central d'émulation et de récompense pour saluer et honorer les personnes exemplaires dans tout le pays, notamment à l'occasion du 75e anniversaire de l'Appel à l'émulation patriotique du Président Hô Chi Minh (11 juin 1948 - 11 juin 2023).

Tô Lâm a déclaré qu'en 2025, il y aurait de nombreux événements tels que les 95 ans de fondation du Parti, les 50 ans de libération du Sud et de réunification du pays, les 80 ans de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du 2 septembre... Cela demande de nombreuses tâches pour le travail d'émulation et de récompense.

Il a affirmé que le pays se développait de plus en plus et enregistrait de nombreuses réalisations, notamment durant les 40 ans de mise en œuvre du Renouveau (Dôi Moi), il était nécessaire d’avoir des récompenses pour les contributions des cadres et du peuple. Il a aussi demandé de se concentrer sur l'élimination des difficultés, de récompenser les organisations et les individus ayant eu des acquis dans la guerre de résistance.

À cette occasion, le président a félicité le ministère de l'Intérieur pour avoir fourni en temps opportun des statistiques et des rapports évaluant le travail d'émulation et de récompense ; adopté quatre tâches d'émulation et de récompense proposées par le ministère, apprécié la volonté, la responsabilité et les contributions positives des membres du Conseil central d'émulation et de récompense.

Le chef de l’État a également demandé au Conseil de conseiller et de proposer au Bureau Politique de publier de nouvelles directives concernant le travail d'émulation et de récompense ; de faire attention à ce travail visant à honorer les contributions des cadres et du peuple.

Il a également noté la suppression des obstacles lors de la mise en œuvre de la Loi d'émulation et de récompense de 2022 et des réglementations juridiques connexes.

Enfin, le président a demandé de garantir que les personnes méritantes du pays bénéficiaient de régimes et de récompenses en temps opportun. Dans l'immédiat, le Conseil central d'émulation et de récompense et le ministère de l'Intérieur doivent revoir la liste des vétérans révolutionnaires ayant rendu des services méritoires au pays afin d'avoir un rapport spécifique et de soumettre au Bureau Politique et au Secrétariat, ce montrant une gratitude et un honneur significatifs à ces personnes.

VNA/CVN