La Thaïlande met son drapeau en berne pour commémorer le SG Nguyên Phu Trong

Le Secrétariat du cabinet thaïlandais a fait savoir que le Premier ministre Srettha Thavisin a ordonné à toutes les agences gouvernementales et entreprises publiques de mettre leurs drapeaux en berne pendant les deux premiers jours d'août pour montrer leur respect au secrétaire général du Comité central du PCV, Nguyên Phu Trong.

Photo : VNA/CVN

Auparavant, le Premier ministre Srettha et des représentants de nombreux ministères et agences thaïlandais se sont rendus à l'ambassade du Vietnam en Thaïlande pour présenter leurs respects au secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong.

Dans le registre de condoléances, le Premier ministre Srettha Thavisin a écrit : "Au nom du gouvernement et du peuple thaïlandais, je voudrais adresser mes profondes condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens à l'occasion du décès du secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong. Toutes nos pensées et nos prières vont à la famille du secrétaire général Nguyên Phu Trong, au gouvernement et au peuple vietnamien en ce triste moment".

VNA/CVN