La VNA organisera une vente aux enchères pour la location de bureaux

>> Savills Vietnam : reprise du marché de la location de bureaux à Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNA/CVN

La VNA organisera une vente aux enchères pour la location de bureaux aux 05 et 79, rue Ly Thuong Kiêt, arrondissement de Hoàn Kiêm, Hanoï.

- 1re étage au 05, Ly Thuong Kiêt : prix de départ de 186.300.000 dôngs par mois avec une superficie totale de 180 m²

- 6e étage au 79, Ly Thuong Kiêt : prix de départ de 142.500.000 dôngs par mois avec une superficie totale de 285 m²

- 6e étage au 79, Ly Thuong Kiêt : prix de départ de 28.500.000 dôngs par mois avec une superficie totale de 57 m²

- 6e étage au 79, Ly Thuong Kiêt : prix de départ de 23.500.000 dôngs par mois avec une superficie totale de 47 m²

Surface au sol : À partir de 47 m²

Objectif : location à usage de bureaux

Commodités : Beaux bureaux au design intelligent, grand hall d'entrée, système de climatisation, faux plafond avec éclairage, ascenseur à grande vitesse, service de sécurité, de parking, de nettoyage, réceptionniste professionnel, salle à manger...

Accessibilité en transport : transport pratique vers les agences administratives, la gare, les centres commerciaux et le lac Hoàn Kiêm.

À proximité de nombreux immeubles de bureaux haut de gamme et des principales agences administratives telles que l'antenne hanoïenne de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, le ministère des Finances, le Département de la promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, l'Agence nationale de l'information scientifique et technologique, le Service des affaires intérieures de Hanoï, etc.

- Horaire et lieu de vente et de réception des documents d'inscription pour participer aux enchères : du 05 au 19 août 2024 (Pendant les horaires de travail pour chaque journée de travail)

- Horaire et lieu de paiement de l'acompte : du 19 au 21 août 2024.

Conditions et modalités d'inscription pour participer aux enchères : les clients achètent et soumettent leur document de participation aux enchères valides et déposent comme prescrit dans le règlement des enchères.

- Horaire et lieu de la vente aux enchères : le 22 août 2024 au siège de la VNA, au 5, rue Ly Thuong Kiêt, arrondissement de Hoàn Kiêm, Hanoï.

- Pour des informations plus détaillées, veuillez contacter :

+ Bureau de la VNA, au 5, rue Ly Thuong Kiêt, arrondissement de Hoàn Kiêm, Hanoï - au numéro de téléphone de Monsieur Khanh (090 4 40 36 05) ou Madame Minh Thu (094 5 09 88 19)

+ Société de vente aux enchères DVL : 9e étage, bâtiment A3 Ecolife Capitol, au, 58 rue Tô Huu, quartier de Trung Van, arrondissement de Nam Tu Liêm, à Hanoï - au numéro de Madame Ly (032 7 93 39 44).

VNA/CVN