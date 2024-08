Vietnam - Japon : coopération dans des projets d'énergie propre dans le cadre de l'AZEC

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a déclaré que les contenus de l'AZEC avaient été discutés et approuvés par les dirigeants du Vietnam, du Japon et des pays partenaires. L'AZEC doit se concrétiser par des projets spécifiques comme l'amélioration de l'efficacité et la réduction des émissions des centrales au charbon, l'utilisation du gaz naturel à la place du charbon et du pétrole, l'investissement dans les énergies éolienne offshore, solaire, hydroélectrique, issue de la biomasse… pour atteindre les objectifs de neutralité carbone et de zéro émission nette d'ici 2050.

"Nous devons discuter de contenus spécifiques et réalisables et les mettre en œuvre en plaçant la coopération des entreprises au centre", a déclaré le vice-Premier ministre.

Selon lui, les projets énergétiques de l'AZEC doivent suivre les mécanismes de marché, assurer un approvisionnement efficace, une utilisation optimale de l'énergie, et viser la neutralité carbone et le zéro émission nette.

Concernant la feuille de route pour la mise en œuvre du Partenariat de transition énergétique juste (JETP), Trân Hông Hà a proposé aux partenaires japonais et vietnamiens de coopérer étroitement dans la recherche, les tests, le partage et le transfert des technologies de production, de transport et d'utilisation de l'hydrogène et de l'ammoniac à partir des énergies solaire et éolienne offshore ; l'application de nouvelles solutions technologiques pour augmenter la capacité des centrales hydroélectriques tout en respectant l'environnement et la création d'un marché international de crédits carbone...

Yamada Takio a déclaré que le gouvernement japonais et les parties concernées s'efforcent de promouvoir l'AZEC. En particulier, la Fédération des entreprises japonaises (Keidanren) propose des projets spécifiques et s'engage à apporter un soutien global à la mise en œuvre de l'AZEC.

"Le Vietnam est l'un des partenaires les plus importants pour mettre en œuvre l'AZEC", a souligné Yamada Takio, appréciant les efforts de ce pays pour atteindre le zéro émission nette, depuis la mise en place de mécanismes et politiques jusqu'à la réalisation de projets spécifiques.

Yamada Takio a également proposé une liste de projets réalisables en matière d'énergie à gaz, d'énergie renouvelable, et d'infrastructure de transmission, pour accélérer la mise en œuvre avec la participation des entreprises et des principales banques japonaises.

