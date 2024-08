Hô Chi Minh-Ville

Une feuille de route pour les bus utilisant de l'énergie verte

Hô Chi Minh-Ville s'est fixé comme objectif que tous ses bus utilisent des carburants propres ou de l'électricité d'ici 2030, a-t-on appris lors d'un atelier sur l'énergie verte et électrique pour les transports publics organisé dans la mégapole économique du Sud le 30 juillet.

>> Ouverture de la ligne de bus fluvial Bach Dang - Thu Thiêm

>> Hô Chi Minh-Ville fait fonctionner plus de 200 nouveaux bus à partir du 1er avril

Photo : VNA/CVN

La ville compte désormais 2.209 bus circulant sur 138 lignes, dont 546 bus, représentant 24,7 % du total, utilisent du gaz naturel comprimé (GNC) ou de l'électricité. Le réseau de bus couvre toutes les zones de Hô Chi Minh-Ville, répondant à la demande de déplacement d'environ 300.000 passagers par jour.

Conformément à la décision du Premier ministre 876/QD-TTg du 22 juillet 2022, la ville vise à garantir que tous les bus nouveaux ou remplacés utiliseront de l'énergie verte à partir de 2025, avec un objectif à long terme de parvenir à une flotte de bus entièrement verte d'ici 2050. En outre, tous les taxis devraient utiliser de l'énergie verte d'ici 2030.

Pham Vuong Bao, directeur adjoint du Centre de gestion des transports publics, a souligné que la ville vise à atteindre son objectif de 2030 avant la date limite nationale. Cependant, cette transition est confrontée à plusieurs défis, notamment le coût élevé des bus électriques par rapport au diesel, le manque de stations de ravitaillement en GNC et une infrastructure de recharge sous-développée.

La ville étudie également divers mécanismes de soutien aux entreprises impliquées dans la transition. Il s'agit notamment d'offrir des prêts à faible taux d'intérêt et des incitations fiscales pour faciliter le passage des combustibles fossiles à l'énergie propre. Le département des transports de la ville a l'intention de finaliser ces politiques d'ici septembre, en commençant par les bus et en étendant à d'autres véhicules dans les phases ultérieures.

Les stations de recharge, un défi de taille

Khuât Viêt Hùng, directeur de l'Institut de stratégie et de développement des transports, a noté que l'objectif de la ville est ambitieux par rapport aux normes nationales. La ville bénéficie d'un nombre important de contrats de lignes de bus qui se terminent et font l'objet d'un nouvel appel d'offres en 2025 et 2026, ce qui pourrait accélérer la transition. Néanmoins, l'intégration de nouvelles infrastructures, en particulier des terrains pour les stations de recharge, reste un défi de taille.

Photo : VNA/CVN

De 2024 à 2030, la ville lancera des appels d'offres pour 108 lignes de bus impliquant environ 1.901 bus. D'ici 2025, la ville prévoit d'avoir 2.542 bus, pour passer à 3.317 d'ici 2030. Malgré ces plans, le développement des véhicules à énergie verte se heurte à des obstacles tels que le manque de stations de ravitaillement en GNC et des coûts d'investissement élevés, les bus électriques étant environ 13% plus chers que les modèles diesel. De plus, l'infrastructure de recharge pour les bus électriques n'est pas encore totalement développée.

Pham Xuân Mai, expert de l'Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que si les bus au GNC perdent de leur popularité en raison du développement rapide des bus électriques, ces derniers devraient connaître une croissance substantielle en raison des progrès technologiques, des politiques de soutien et de la demande croissante des consommateurs.

Pour soutenir l'expansion des bus électriques, Pham Xuân Mai a recommandé au gouvernement d'investir dans les infrastructures de recharge, notamment les stations alimentées par l'énergie solaire, et de développer des sources d'énergie renouvelables pour assurer une alimentation électrique propre.

De même, le représentant du groupe Mai Linh a souligné que l'énergie solaire est une solution optimale pour atteindre l'objectif de zéro émission nette et évalue actuellement les véhicules électriques pour ses services de taxi tout en recherchant des partenariats avec les fabricants de véhicules électriques.

Nguyên Duy Khanh de Saigonbus a souligné que le coût initial des bus électriques est nettement plus élevé, environ 6 milliards de dongs (237 000 dollars) par bus. Il a suggéré que le gouvernement envisage d'offrir des taux d'intérêt plus bas sur les prêts, avec des propositions allant de 1 à 2%, contre les 3% suggérés par le Centre de gestion des transports publics.

Le ministère des Transports propose actuellement divers mécanismes de soutien, notamment des subventions sur les taux d'intérêt, des réductions des taxes à l'importation et des investissements dans les infrastructures de recharge pour encourager l'adoption des bus à énergie verte.

Le directeur du Service municipal des transports, Trân Quang Lâm, a souligné que la ville s'engageait à donner la priorité à la transition vers l'énergie verte et travaillerait à l'élaboration de politiques de soutien en deux phases. La première phase, d'ici septembre, se concentrera sur la finalisation des mécanismes pour les bus électriques et au GNC, la deuxième phase portant sur tous les types de véhicules.

Le département travaille également à la cartographie du réseau de bornes de recharge, en se concentrant dans un premier temps sur les dépôts de bus et les principales gares routières.

Le département de l'industrie et du commerce de la ville organisera également des ateliers sur les politiques d'investissement, les quotas techniques, les mécanismes de soutien, entre autres, pour soutenir les entreprises, les associations et les secteurs participant à la transition.

VNA/CVN