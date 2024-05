Le vice-PM Lê Minh Khai rencontre le PM japonais Kishida Fumio et le président de la JICA

>> Promouvoir la coopération multiforme entre le Vietnam et le Japon

>> Trà Vinh organise le 3e programme d’échange culturel Vietnam - Japon

>> Le Forum des startups pour les jeunes entrepreneurs vietnamiens au Japon

Lors de la rencontre, Lê Minh Khai a transmis l'invitation du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh à son homologue japonais Kishida Fumio à effectuer une visite au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Il a affirmé que le Vietnam considérait toujours le Japon comme un partenaire important de premier rang et à long terme. Il a déclaré espérer que les deux parties continueraient à se coordonner étroitement pour promouvoir la mise en œuvre efficace du partenariat stratégique intégral entre les deux pays, ainsi que des accords importants et des perceptions communes entre les deux Premiers ministres.

De son côté, Kishida Fumio a apprécié la participation et les contributions du Vietnam à la Conférence sur l'avenir de l'Asie, affirmant qu'il continuerait à promouvoir le partenariat stratégique intégral Vietnam - Japon pour qu'il se développe de manière plus substantielle et plus efficace dans tous les domaines dans les temps à venir.

Le même jour, Lê Minh Khai a rencontré le président de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Tanaka Akihiko.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le dirigeant vietnamien a apprécié les aides publiques au développement (APD) du Japon ainsi que les contributions importantes de la JICA dans la mise en œuvre de projets d'APD au Vietnam dans les domaines des infrastructures et du développement des ressources humaines, apportant une contribution importante au développement socio-économique et à la promotion des liens économiques entre les deux pays.

Lê Minh Khai a proposé que le Japon envisage d'accorder au Vietnam de nouvelles APD avec des conditions et des procédures plus simples pour mettre en œuvre des projets de développement d'infrastructures stratégiques clés du pays, de promouvoir la fourniture d’APD à des projets dans les domaines de la transformation numérique, de la transition verte ainsi qu’à des projets ferroviaires urbains à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, de continuer à mettre en œuvre des projets de formation de ressources humaines de qualité...

Pour sa part, le président de JICA a affirmé que son Agence souhaitait poursuivre la coopération au titre de l'APD dans des projets d'infrastructures de qualité, ainsi que la mise en œuvre de projets de coopération dans la formation des ressources humaines et dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la transition verte, les semi-conducteurs et l'innovation.

VNA/CCVN